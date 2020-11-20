Війна в Карабаху: військові Азербайджану встановили контроль над Агдамським районом

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Азербайджанський військовий вішає прапор на один зі зруйнованих будинків

Міністерство оборони Азербайджану підтвердило, що азербайджанські війська увійшли до Агдамського району, більшу частину якого протягом чверті сторіччя контролювала невизнана Нагірно-Карабаська республіка. Азербайджан повернув собі цю територію відповідно до підписаної нещодавно тристоронньої декларації про припинення війни в Карабаху.

"Відповідно до тристоронньої заяви, підписаної президентом Азербайджанської Республіки, прем'єр-міністром Вірменії та президентом Росії, підрозділи азербайджанської армії увійшли в Агдамський район 20 листопада", - йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

9 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали декларацію про припинення війни і введення до Нагорного Карабаху російських миротворців. Вірменія погодилася повернути Азербайджану контроль над кількома районами Азербайджану, які контролювала понад чверть сторіччя - зокрема, контроль над Агдамським районом.

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"Вітаю всіх агдамців! Дорогі агдамці, ви більше не біженці", - сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв у зверненні до нації, яке транслювалося всіма азербайджанськими телеканалами.

Він нагадав, що Агдамський район був найбільш населеним серед тих, які стали жертвами конфлікту у Карабаху. До війни 1992-1994 років там мешкали приблизно 143 тисячі азербайджанців.

Алієв пообіцяв, що влада Азербайджану залучить іноземних спеціалістів і якнайшвидше відновить інфраструктуру району. Біженці, які повернуться, отримають матеріальну допомогу, пообіцяв він.

Натомість у Єревані повідомили, що після підписання мирної угоди з регіону змушені тікати тисячі вірмен.

За словами голови Національного агентства з розмінування територій Азербайджану (ANAMA) Газанфра Ахмедова, на повне розмінування районів Карабаху, які перейшли під контроль Баку, може піти понад 10 років.

Тристороння угода

Перший збройний конфлікт між Вірменією і Азербайджаном у суперечці за території Нагірного Карабаху стався в 1992-94 роках. Тоді Баку втратив контроль над регіоном, на більшій його частині проголосили невизнану світом Нагірно-Карабаську республіку. Азербайджан вважає ці території окупованими.

Конфлікт загострився знову влітку цього року, а у вересні перейшов у фазу активних бойових дій. З обох сторін загинули тисячі людей, зокрема, цивільних.

Декларацію про припинення війни підписали після того, як Азербайджан домігся значних військових успіхів. Азербайджанські військові встановили контроль над низкою територій, які раніше контролювала вірменська сторона, зокрема над стратегічно важливим містом Шуша (вірмени називають його Шуші).

Згідно з документом, до 20 листопада Азербайджан має отримати контроль над Агдамським районом. До 25 листопада азербайджанські військові мають отримати під контроль Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район.

Тристороння угода між Баку, Єреваном і Москвою також передбачає, що тепер території уздовж лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Карабах і Вірменію, будуть охороняти російські миротворці.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян неодноразово заявляв, що підписував цю угоду з важким серцем, і наполягав, що єдиною альтернативою подібній угоді була б втрата всього Карабаху. В Єревані люди вийшли на вулиці, протестуючи проти його рішення.

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Напередодні один з генералів вірменської армії Мовсес Акопян звинуватив керівництво країни та армії у брехні, грубих помилках у проведенні мобілізації та оборонних закупівель, а також відсутності стратегії і тактики.

У п'ятницю вранці міністр оборони Вірменії Давид Тоноян подав у відставку. Замість нього указом президента Вірменії призначений Вагаршак Арутюнян, який вже обіймав цю посаду в 1999-2000 роках. До призначення Арутюнян був радником прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з питань оборони і безпеки.