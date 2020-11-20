Поліція Берліна затримала вчителя за підозрою у поїданні чоловіка

Автор фото, AFP Підпис до фото, Згідно з повідомленням поліції, поліцейські собаки зіграли провідну роль у тому, що підозрюваного знайшли швидко (ілюстративне фото)

У Берліні поліція арештувала чоловіка, підозрюваного у сексуально мотивованому вбивстві та канібалізмі. Це сталося після того, як у парку північної частини міста виявили кістки жертви.

Судмедексперти встановили, що кістки - це рештки 44-річного чоловіка, який зник два місяці тому.

Поліцейські собаки вивели поліцію прямо на квартиру підозрюваного, повідомляють німецькі ЗМІ. Йдеться про 41-річного вчителя математики.

Люди, які гуляли в парку Бух, виявили кістки 8 листопада.

Представник поліції повідомив берлінському таблоїду BZ, що з однієї кістки наче з'їли всю плоть, і існують "інші ознаки", які змушують підозрювати з великою ймовірністю, що жертва - чоловік Стефан Т. - "став жертвою людоїда".

Підозрюваний у вбивстві, якого називають Стефаном Р., відвідував "відповідні інтернет-чати", повідомляє німецьке агентство DPA. Через законодавство про конфіденційність прізвища в цьому розслідуванні не розкривають.

Стефан Т., інженер-електромеханік, залишив свою квартиру пізно увечері 5 вересня, його сусіди по квартирі пізніше повідомили про зникнення.

Німецькі ЗМІ порівнюють цей випадок із випадком "людоїда з Ротенбургу". Йдеться про Арміна Майвеса, німецького канібала, якого засудили до довічного ув'язнення у 2006 році. Він розповів, що познайомився з чоловіком в інтернет-чаті для людей, зацікавлених у канібалізмі, і отримав від майбутньої жертви згоду на відрізання пеніса та вбивство.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Справа Арміна Майвеса стала найбільш гучним процесом проти канібалів у Німеччині

Чоловік зафільмував вбивство. Прокурори заявили, що Майвес відрізав пеніс 43-річному програмісту Юргену Брандесу, а потім вбив його заради отримання сексуального задоволення.

Під час судового процесу Майвес стверджував, що за його оцінкою, у Німеччині мешкає ще 800 канібалів.

У 2015 році колишнього співробітника німецької поліції визнали винним у вбивстві чоловіка, з яким він познайомився на інтернет-форумі, присвяченому канібалізму. 56-річного Детльова Гюнцеля засудили до восьми з половиною років тюремного ув'язнення за те, що той задушив, а потім розчленував 59-річного бізнесмена з Ганновера.