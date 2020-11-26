В Україні рекордні 15 тисяч хворих за добу. Чи буде жорсткий карантин?

Автор фото, Getty Images

Станом на 26 листопада, за минулу добу МОЗ зафіксував 15 331 нових випадків коронавірусу.

Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.

За минулу добу померли 225 людей, одужали - 9 617.

Чи буде жорсткий карантин?

У жовтні Володимир Зеленський заявляв, що після перетину позначки 15 тисяч нових хворих на Covid-19 за добу влада може запровадити жорсткий карантин - як навесні, коли пандемія лише починалася.

На той момент щодня виявляли близько 7 тисяч нових випадків. Але далі цифра суттєво зросла.

Через погіршення ситуації 12 листопада в Україні запровадили карантин вихідного дня з низкою обмежень для роботи ресторанів, барів, кафе, спортзалів та інших закладів дозвілля.

Втім, у середу на уряді заявили, що наразі ситуація контрольована, а карантин вихідного дня - достатньо ефективний.

Посилений карантин влада готова ввести хіба на новорічні свята, додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.