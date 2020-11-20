У Росії пасажира маршрутки вбили після прохання одягнути маску

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У Росії правоохоронці розкрили вбивство чоловіка, який отримав смертельне поранення після того, як попросив інших пасажирів одягнути маски.

Про це з посиланням на поліцію Санкт-Петербурга повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався 17 листопада. Як з'ясувало слідство, в чоловіка, який прямував додому після корпоративу, виник конфлікт із іншими пасажирами, чоловіком і жінкою, яких він попросив одягнути маску.

Їм це не сподобалося: суперечка швидко переросла в бійку, яка згодом продовжилася на вулиці.

Зрештою підозрюваний завдав чоловікові удар ножем у спину - від отриманого поранення той незабаром помер, пише РБК.

Загиблому було 53 роки, він працював заступником директора науково-дослідного сертифікаційного центру.

Поліція відкрила справу за статтею про вбивство, за якою затриманому загрожує від 6 до 15 років в'язниці.

Раніше його вже притягали до відповідальності за статтями про незаконний обіг наркотиків та завдання важкої шкоди здоров'ю, зазначає агентство "ТАСС".