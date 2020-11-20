Чоловік підірвав гранати в квартирі своєї колишньої

Автор фото, Нацполіція

Поліція Харкова затримала чоловіка, який прийшов до своєї колишньої дружини і підірвав кілька гранат прямо у квартирі. Внаслідок одного з вибухів йому відірвало кисть руки.

Як кажуть правоохоронці, окрім самого чоловіка, більше ніхто не постраждав.

Інцидент стався у п'ятницю, 20 листопада: після 11 ранку до поліції зателефонувала жінка і сказала, що до квартири її сестри прийшов колишній чоловік, який мав при собі кілька гранат.

У помешканні окрім сестри заявниці, також перебував її батько та дитина 5 років.

Після розмови з колишньою дружиною нападник вийшов на вулицю, звідти розбив одне з вікон квартири і кинув спершу одну гранату, потім іншу.

Обидві вибухнули: одна з них - на кухні, інша в спальні.

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Одне з вікон, через яке чоловік закинув гранату

Жінка під час обох вибухів перебувала в коридорі і не постраждала. В квартирі вже залишалася лише вона: дитину й батька вона встигла відправити на вулицю, коли побачила, що її колишній чоловік озброєний.

На той момент на місце вже прибули правоохоронці - тікаючи від них, чоловік вибіг на дитячий майданчик і підірвав третю гранату. В результаті вибуху йому відірвало кисть руки.

Поліцейські затримали зловмисника і викликали для нього швидку - наразі він перебуває в лікарні у важкому стані.

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Наслідки вибуху на кухні

Начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко розповів, що палата чоловіка перебуватиме під цілодобовою охороною.

Щодо підозрюваного відкрили справу за статтею про замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За попередньою версією слідства, до своєї колишньої він прийшов через грошовий борг: нібито йдеться про суму в 5 тисяч доларів.