Що вожді кажуть про Covid-19. Коронавірус накинувся на племена Амазонки

Племена тропічних лісів басейну Амазонки через Covid-19 знову ізолюються від зовнішнього світу, як це століттями доводилося робити їхнім предкам.

Коронавірусна інфекція змогла проникнути в деякі закриті громади індіанців.

Кількість хворих на Covid-19 тут може перевищувати середній рівень по Бразилії на 150%.

Однак деякі поселення, щоб врятуватися, вирішили заборонити доступ людям з інших територій.