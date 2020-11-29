Як британські журналісти продирались крізь нетрі Сибіру.Спеціальний репортаж BBC

Сибірські простори можуть лякати та вражати одночасно. Але справжнім шоком для новачка стає відносно невелика кількість населення. У Якутії близько одного мільйона, а за площею цей регіон в декілька разів більший за Францію. Однак присутність людини навіть тут робить свою згубну справу. Погіршення екології зараз впливає на клімат усієї планети. Дивіться спеціальний репортаж кореспондента BBC Стіва Розенберга, який він привіз з відрядження до Сибіру.