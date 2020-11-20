Теломери та кисень: вчені дізналися таємницю довголіття

Автор фото, Getty Images

Вдихання чистого кисню може повернути назад процес старіння, стверджують ізраїльські вчені з Університету Тель-Авіва.

Вони дійшли висновку, що перебування в гіпербаричній барокамері, куди кисень подають під тиском, може бути дуже корисним для організму людини.

Зокрема, завдяки цим процедурам на 20% зросли теломери - кінцеві ділянки на хромосомах, які виконують захисну функцію і вкорочуються з віком, що врешті-решт призводить до старіння клітин.

Під час експериментів теломери зросли в розмірі, "стали молодшими" приблизно на 25 років.

Дослідження також показало, що кількість старіючих клітин, які накопичуються в організмі та перешкоджають регенерації, в деяких випадках скоротилася на 37%. Видалення подібних "зомбі-клітин" може продовжити людині життя.

Під час експериментів над тваринами видалення таких клітин збільшувало тривалість життя піддослідних приблизно на третину.

Сучасна наука вважає, що причиною розвитку таких захворювань, як рак, хвороба Альцгеймера і Паркінсона, виступає безпосередньо процес старіння.

Також відомо, що ожиріння, куріння, недолік фізичної активності, дефіцит вітамінів і запалення в організмі можуть прискорити процес скорочення теломер. Це вказує на те, що вони істотно впливають на довголіття.

"Оскільки укорочення теломер вважається свого роду Святим Граалем біології старіння, вчені вивчають варіанти фармакологічних і процедурних заходів впливу, сподіваючись знайти способи подовження теломер", - розповів Daily Mail професор медичного факультету Тель-Авівського університету Шай Ефраті.

Автор фото, SPL Підпис до фото, Так виглядає гіпербарична барокамера

За словами вченого, дослідження його групи демонструють, що старіння дійсно можна повернути назад на базовому клітинно-біологічному рівні.

Під час дослідження, результати якого опублікували в журналі Aging, 35 здорових добровольців віком старше 64 років дихали 100-відсотковим киснем через маску в барокамерах. Сеанси тривали 90 хвилин і проводили їх п'ять днів на тиждень протягом трьох місяців.

В таких умовах імітується стан гіпоксії або нестачі кисню в насиченому киснем середовищі, завдяки чому тканини розчиняють більше кисню, що, як відомо, сприяє регенеративним ефектам в організмі.

Раніше проводили наукові експерименти, під час яких з'ясувалося, що здорове харчування і тренування високої інтенсивності також сприяють подовженню теломер, але, за словами ізраїльських вчених, останнє дослідження показало набагато більшу ефективність у цьому питанні.