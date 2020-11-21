Коли люди с коронавірусом найбільш заразні?

Сміта Мундасад

Кореспондентка з питань здоров'я

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Найбільша ймовірність заразити інших у хворих на коронавірус - протягом перших п'яти днів після появи симптомів. Про це свідчить нове велике дослідження.

Дослідження вказує, що пацієнти мали найвищий рівень вірусу на ранніх стадіях захворювання. До того ж, "живий" вірус, здатний до розмноження, виявляли у них до дев'яти днів після появи симптомів.

Саме тому, за словами британських учених, рання ізоляція має вирішальне значення для зупинки поширення вірусу.

Дослідження опублікували у журналі Lancet Microbe.

"Пікова заразність"

Заразність хворої людини залежить від багатьох факторів, зокрема від того, яка кількість життєздатних вірусів (тобто здатних до розмноження) є у них в організмі.

Деякі дослідження показують, що люди найбільш заразні безпосередньо перед появою у них симптомів і протягом першого тижня хвороби.

Вчені проаналізували 79 світових досліджень Covid-19, у яких брали участь пацієнти із симптомами у лікарнях, які отримали позитивний результат тесту на вірус.

Дослідники змогли ідентифікувати та розмножити життєздатний вірус зі зразків, узятих з горла пацієнтів до дев'яти днів після початку хвороби.

Вони також виявили, що кількість частинок вірусної РНК (фрагментів генетичного матеріалу вірусу) у зразках сягала максимуму на момент появи симптомів або протягом перших п'яти днів.

Тим часом неактивні фрагменти вірусної РНК знаходили у зразках з носа та горла в середньому до 17 днів після появи симптомів.

Дослідники дійшли висновку, що попри те, що такі фрагменти зберігаються, малоймовірно, що більшість людей будуть заразними після дев'яти днів після появи симптомів, адже після цього часу вчені не виявили жоден життєздатний вірус, здатний до реплікації.

Докторка Мюге Чевік з Університету Сент-Ендрюс, розповіла ВВС, що результати дослідження показали, що люди найбільш заразні на ранніх стадіях хвороби, що узгоджується з даними інших досліджень, що стосуються відстеження контактів.

"Людям потрібна підтримка, щоб вони мали можливість ізолюватися, щойно у них з'являються симптоми, навіть найменші. До того часу, коли вони отримують результати тестів, вони можуть вже пройти пік заразності", - каже вона.

Заразні до появи симптомів?

У дослідженні не розглядали безсимптомних носіїв вірусу, але автори попереджають, що за даними інших досліджень, люди можуть бути заразними ще до того, як у них з'являться симптоми, і можуть передавати вірус без симптомів узагалі.

У Британії чиновники наполягають, що люди мають негайно ізолюватись принаймні на 10 днів, якщо у них є якісь симптоми коронавірусу.