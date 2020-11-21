У шпиталь на Львівщині, з якого евакуювали десятки пацєнтів, відновили постачання кисню

Автор фото, www.facebook.com/andriy.sadovyi

Рятувальники допомогли відновити постачання кисню у Львівському обласному госпіталі інвалідів війни та репресованих у Винниках, - повідомляє обласне ДСНС.

"Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по забезпеченню освітлення місця ремонтних робіт та за допомогою гідравлічного обладнання надавалась допомога ремонтній бригаді ТОВ "Львівкисень" по пломбуванню кінцевиків пластини газофікатора кисневої станції", - йдеться у повідомленні.

Відновлення постачання кисню до військового шпиталю підтвердив і мер Львова Андрій Садовий. Проте за його словами, пацієнтів, яких евакуювали до лікарні швидкої допомоги, долікують вже там.

"Подачу кисню у Винниківському госпіталі відновлено. Всі пацієнти, яких евакуювали до лікарні швидкої допомоги, завершать лікування вже тут", - написав він у Facebook.

Автор фото, lv.dsns.gov.ua

Рятувальникам ДСНС та фахівцям "Львівкисень" довелося працювати вночі.

Автор фото, https://lv.dsns.gov.ua/

Напередодні пізно ввечері львівський мер повідомив, що в обласному військовому шпиталі за попередніми даними стався вибух на заправці з подачі кисню.

За його словами, кілька десятків пацієнтів шпиталю потребували штучної подачі кисню, тож мали бути евакуйовані до інших лікарень.

Згодом він уточнив, що загалом таких пацієнтів 60, і що 30 із них прийме до себе Лікарня швидкої допомоги.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, нині в Україні загалом є 25 493 ліжка з підведеним киснем. Він зазначив, що на початку квітня кількість таких ліжок становила майже 3,5 тисячі, а наприкінці серпня їх вже було 8,8 тисячі. На сьогодні, як твердить урядовець, вільними залишаються 11 815 ліжок, які забезпечені киснем.

При цьому, каже міністр охорони здоров'я, найскрутніша ситуація із забезпеченням "кисневими" ліжками у лікарнях склалася у Києві та Харківській області.

За минулу добу в Україні виявлено понад 14,5 тисяч нових хворих на Covid-19, а від початку пандемії - 612 665 людей.

Львівська область весь час залишається серед лідерів за кількістю хворих.