Обов'язкові маски: спочатку поліція зробить зауваження, а потім - штрафуватиме

Автор фото, UNIAN

Від суботи, 21 листопада в Україні набув чинності закон, за яким у громадських місцях під час карантину треба носити маски, а поліція може штрафувати за їх відсутність.

"Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів", - повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

Водночас, за його словами, спочатку поліція діятиме "превентивно".

"Першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника", - роз'яснив голова Нацполіції.

За змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення, який депутати ухвалили 6 листопада, штраф за відсутність маски у громадських місцях становитиме від 170 до 250 грн.

19 листопада ці законодавчі зміни підписав президент, а 20 листопада закон було оприлюднено.

21 та 22 листопада в Україні також триває так званий карантин вихідного дня. Це вже другі вихідні, коли українці мають дотримуватися суворіших карантинних обмежень, порівняно із робочими днями.

Ефект від такої форми карантину, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, можна буде побачити мінімум через два тижні від запровадження, - та й то за умови, якщо його дотримуватимуться.

Автор фото, UNIAN

Попри те, що медичні експерти та представники бізнесу критикують такий метод боротьби з поширенням коронавірусу, міністр охорони здоров'я твердить, що уряд спирався на фахові рекомендації та розрахунки:

"Якщо під час (карантину вихідного дня) працюватимуть виключно продуктові магазини та аптеки, а люди максимум виходитимуть лише погуляти на вулицю, то кількість контактів зменшиться, і, як наслідок, зменшиться число захворілих".