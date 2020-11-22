Француза, який вбив і спалив дружину, посадили на 25 років

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Чоловіка у Франції засудили до 25 років в'язниці за вбивство, яке шокувало країну - він забив свою дружину до смерті, після чого спалив її тіло.

Частково обгоріле тіло Алексії Даваль було знайшли у лісі поблизу міста Грей на північному сході Франції у жовтні 2017 року.

Її чоловік Джонатан Даваль спочатку повідомив про її зникнення - він розповів поліції, що вона пішла на пробіжку і більше не повернулася.

Пізніше він зізнався, що побив її до смерті, а її тіло спалив.

36-річний чоловік не виявляв жодних емоцій, коли йому зачитували вирок. Раніше він лише сказав "пробачте" батькам дружини.

Прокурори заявили, що справа була "майже ідеальним побутовим злочином" і вимагали довічного ув'язнення.

Що сталося з Алексією Даваль?

Алексія Даваль була 29-річною банкіркою. Її чоловік повідомив про її зникнення у жовтні 2017 року - він сказав, що вона не повернулася з пробіжки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Алексію Даваль убив та спалив власний чоловік

Через два дні знайшли її тіло, частково обгоріле і вкрите гілками в лісі, далеко від її звичного маршруту пробіжки.

Через її смерть у ​​місті Грей 10 000 людей вийшли на пам'ятну ходу. Жінки також вшанували символічні забіги на її честь у містах по всій Франції.

Після смерті пані Даваль її чоловік з'являвся у сльозах на пресконференціях зі своїми свекрами.

Проте через три місяці прокурори оголосили, що пан Даваль зізнався у вбивстві своєї дружини. Спочатку він заперечував спалення тіла, але визнав це минулого року.

У ході справи він кілька разів змінював свої свідчення, але в результаті все ж визнав, що він - єдиний винуватець смерті Алексії Даваль.