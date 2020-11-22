Помпеї: археологи знайшли унікальні тіла багатія та раба, вбитих Везувієм

Автор фото, EPA Підпис до фото, Тіла знайшли у перпедмісті Помпеї

Археологи виявили рештки двох чоловіків, які загинули в результаті виверження вулкана, що зруйнував давньоримське місто Помпеї майже 2000 років тому.

Один, ймовірно, був людиною високого статусу, а інший - його рабом, - заявили представники археологічного парку Помпеї.

Вони, "можливо, шукали схованку" від виверження, "коли їх занесло попелом", додав директор парку Массімо Осанна.

Помпеї знищило виверженням вулкана Везувію в 79 році нашої ери.

Виверження поховало Помпеї у попелі, фактично заморозило місто та його жителів у часі та зробило його багатим джерелом для археологів.

Останнє відкриття зробили цього місяця під час розкопок великої вілли на околиці стародавнього міста.

Чиновники заявили, що заможний чоловік був у віці від 30 до 40 років. Під його шиєю виявили сліди теплого вовняного плаща.

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Інший чоловік був у віці від 18 до 23 років.

Учасники археологічних розкопок заявили, що деформовані хребці вказували на те, що він був рабом і займався фізичною працею.

Зліпки людей створювали з використанням відбитків, які тіла жертв залишили у затверділому попелі.

"Це смерть від теплового удару, про що свідчать також стиснуті ноги та руки", - сказав пан Осанна журналістам.

Він описав відкриття як "неймовірне і надзвичайне свідчення" подій ранку, коли відбулося виверження.

На археологічних розкопках, розташованих поблизу Неаполя, тривають земляні роботи, але вони залишаються закритими для туристів через карантинні заходи.