Марш "проти фашизму" та Лукашенка: у людей кидають світло-шумові гранати

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У неділю в Мінську та інших містах Білорусі знову відбуваються акції протесту, які називають "Марш проти фашизму".

Правозахисники повідомляють про 19 затриманих, щонайменше в одному з районів Мінська застосували світло-шумові гранати.

Правозахисний центр "Весна", що збирає інформацію про затримання під час подібних акцій протесту в Білорусі, поки що має дані про 19 затриманих - 17 у Мінську і по одному в Заславлі та Новополоцьку.

"Вся Білорусь продовжує боротися з режимом диктатора, якій влаштував в Білорусі справжнісінький фашизм: придушення інакомислення, жорстокі карателі на вулицях міст, нехтування правами людини і демократії, вбивства, тортури, тисячі політичних в'язнів у тюрмах", - йдеться в анонсі до акції телеграм-каналу "Нехта", що став одним з головних засобів організації протестного руху.

Вранці в неділю силовики стягнули спецтехніку в центр Мінська, більше 10 станцій метро закриті, швидкість мобільного інтернету - обмежена.

Збір на акції протесту все частіше починають прямо у дворах будинків і далі люди колонами рухаються в центр міста.

Ризик затримання для демонстрантів, що пересуваються великими групами, істотно менший.

Як повідомляють очевидці, вже з самого ранку неділі в мікрорайонах Мінська, відомих своїми протестними настроями, чергували по кілька мікроавтобусів з силовиками.

Автор фото, Tut.by Підпис до фото, Забитий до смерті Роман Бондаренко

Наприклад, недалеко від світлової композиції "Зубр" на проспекті Дзержинського і неподалік від торгового центру "Рига", де в серпні на протестах будували барикади.

Деякі вулиці на шляху протестувальників у центр перекривають.

У п'ятницю в Мінську поховали 31-річного Романа Бондаренка, який помер від ушкоджень головного мозку після затримання людьми в штатському на так званій "Площі змін". Там збиралися противники президента Олександра Лукашенка.

Того ж дня екскандидатка на пост президента, лідер опозиції Світлана Тихановська заявила, що ініціює визнання загону міліції особливого призначення (ОМОН) і головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОПіК) МВС республіки терористичними організаціями.

Загалом з початку протестів після виборів президента у серпні 2020 року загинули щонайменше вісім протестувальників, стверджує Тихановська.

Близько 20-25 тисяч людей пройшли через затримання та арешти, наполягає лідерка опозиції.