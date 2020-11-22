Chang'e-5: Китай вперше запускає місію на Місяць задля унікальних зразків порід

Автор фото, Getty Images

Китай зробить першу спробу отримати гірські породи з Місяця з часів космічнних перегонів СРСР та США 1970-х років минулого століття.

Країна сподівається, що космічна місія та зонд Chang'e-5, який запустять у вівторок, доправить зразки порід, які допоможуть зрозуміти походження і формування Місяця.

Остання подібна місія була ще в 1976 році - літала радянська міжпланетна станція "Луна-24".

Якщо дослідження буде успішним, то Китай стане третьою країною, яка отримала зразки місячних порід після США та СРСР.

Космічний корабель Chang'e-5, названий на честь давньокитайської богині Місяця, запустять ракетою "Довгий похід 5".

Запуск планується здійснити з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракетоносій "Довгий похід 5"

Місію спочатку планували на 2017 рік, але потім через технічні проблеми переносили на 2019-й, а врешті - на 2020 рік.

Зонд зробить спробу зібрати 2 кг зразків з поки що невідвідуваної області Місяця, яка називається "Океаном штормів".

Для порівняння, місія 1976 року зібрала 170 грамів, а місія Аполлон, яка доставила людину на Місяць, привезла 382 кг гірських порід і ґрунту.

Експерти сподіваються, що Chang'e-5 дозволить краще зрозуміти, як довго Місяць залишався вулканічно активним, і коли його магнітне поле - важливе для захисту будь-якого життя від випромінювання Сонця - розсіялось.

Китай здійснив свою першу місячну посадку в 2013 році і планує дістати зразки з Марса протягом десяти років.