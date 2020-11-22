Екзит-поли: хто перемагає на мерських виборах у Львові, Дніпрі, Черкасах, Рівному й інших містах
22 листопада в одинадцяти великих містах України відбувся другий тур мерських виборів. Екзит-поли вже показали потенційних переможців.
Міських голів обирали у Дніпрі, Львові, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську.
Там 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів і перемогти в першому турі.
Кілька відомих соціологічних компаній проводили екзит-поли та оприлюднюють результати опитування на виході з дільниць.
Дані екзит-полів зазвичай досить точно вказують на переможців та мають похибку у кілька відсотків. Проте у разі масових фальсифікацій офіційні дані голосування та екзит-полів можуть суттєво відрізнятись.
На жаль, соціологи оприлюднили дані опитувань не у всіх містах, де їх проводили. Це залежить від бажання замовника.
Дані оновлюються...
Львів
Чи не найбільша інтрига 22 листопада у Львові, де, за даними останніх опитувань, кандидати йшли ніс в ніс.
Тут розгорілось справжнє політичне протистояння кандидата від ЄС, депутата парламенту Олега Синютки та мера Львова Андрія Садового від "Самопомочі".
У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.
Дані Студії Савіка Шустера:
Олег Синютка, ЄС - 37,2%.
Андрій Садовий, "Самопоміч" - 62,8%
Дані групи Fama:
Олег Синютка, ЄС - 37,7%.
Андрій Садовий, "Самопоміч" - 62,3%.
До міськради Львова ЄС завів 26 депутатів з 64 й має залучити ще 7 депутатів для більшості.
"Самопоміч" матиме 17 місць, Голос - 8, "Варта" - 7, а "Свобода" - 6.
Дніпро
Чинний мер Дніпра від партії "Пропозиція" був близький до перемоги в першому турі й вважається фаворитом.
25 жовтня Борис Філатов отримав 46%, а місцевий політик Загід Краснов з "Громадської сили" - 13%.
Дані Socis
Борис Філатов, "Пропозиція" - 78,75%.
Загід Краснов, "Громадська сила" - 18,25%.
До міської ради Дніпра найбільше набрала "Пропозиція" - 22 місця з 64.
ОПЗЖ отримала 13 мандатів, "Слуга народу" - 9, "Громадська сила" - 8, ЄС - 7, Блок Вілкула - 5.
Черкаси
У другому турі за посаду мера Черкас змагався нинішній керівник міста від "За майбутнє" Анатолій Бондаренко та кандидат з IT-бізнесу від "Голосу" Віктор Євпак.
Чинний мер має суттєву перевагу після першого туру - 37% проти 19%.
Дані Студії Савіка Шустера
Анатолій Бондаренко, "За майбутнє" - 54,25%.
Віктор Євпак, "Голос" - 45,75%.
У міській раді "За майбутнє" матиме 8 депутатів з 42.
"Слуга народу" також матиме 8 депутатів, ЄС - 7, "Голос" - 6, "Черкащани" - 5, ОПЗЖ - 4 і "Батьківщина" - 4.
Рівне
У Рівному в першому турі підприємець зі сфери будівництва Віктор Шакирзян з проєкту "Рівне разом" набрав 19%, а другим прийшов ректор протестантської богословської академії від ЄС Олександр Третяк - 16%.
Дані Соціс
Віктор Шакирзян, "Рівне разом" -50,94%.
Олександр Третяк, ЄС - 46,03%.
За даними джерел ВВС News Україна, один із штабних екзит-полів показав практично рівний результат обох кандидатів. Тому обидва кандидати сподіваються на перемогу після остаточного підрахунку.
У міськраді ЄС матиме найбільше мандатів - 10 із 42.
"Рівне разом" матиме - 7, "Слуга народу" - 7, "Батьківщина" - 5, "Голос" 5, "Свобода" - 4, "За майбутнє" - 4.
Миколаїв
У Миколаєві за крісло мера сперечаються чинний міський голова від "Пропозиції" Олександр Сенкевич з 39% у першому турі та Владислав Чайка від ОПЗЖ - 29%.
Дані екзит-полу, проведеного на замовлення видання "Никвести":
Олександр Сенкевич, "Пропозиція" - 61,6%.
Владислав Чайка, ОПЗЖ - 38,4%.
У міській раді найбільше голосів матиме ОПЗЖ - 17 з 54.
"Пропозиція" отримала 14 місць, "Слуга народу" - 9, ЄС - 5, "Партія Шарія" - 5, "Наш край" - 4.
Слов'янськ
На Донбасі 22 листопада мешканці Слов'янська обирали між кандидатом від ОПЗЖ Павлом Придворовим, який керує місцевим машинобудівним заводом, та чинним мером Вадимом Ляхом від "Опозиційного блоку".
Обидва у першому турі набрали по майже 30% й пан Придворов випередив опонента менше ніж на 1%.
Дані Research & Branding Group:
Вадим Лях, "Опозиційний блок" - 58,8%.
Павло Придворов, ОПЗЖ - 41,2%.
ОПЗЖ має у міськраді 14 місць з 38, а решту поділили "Опозиційний блок", "Слуга народу", "Партія миру та розвитку", "Наш край" та ЄС.