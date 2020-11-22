Екзит-поли: хто перемагає на мерських виборах у Львові, Дніпрі, Черкасах, Рівному й інших містах

Автор фото, УНІАН

22 листопада в одинадцяти великих містах України відбувся другий тур мерських виборів. Екзит-поли вже показали потенційних переможців.

Міських голів обирали у Дніпрі, Львові, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську.

Там 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів і перемогти в першому турі.

Кілька відомих соціологічних компаній проводили екзит-поли та оприлюднюють результати опитування на виході з дільниць.

Дані екзит-полів зазвичай досить точно вказують на переможців та мають похибку у кілька відсотків. Проте у разі масових фальсифікацій офіційні дані голосування та екзит-полів можуть суттєво відрізнятись.

На жаль, соціологи оприлюднили дані опитувань не у всіх містах, де їх проводили. Це залежить від бажання замовника.

Дані оновлюються...

Львів

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Андрій Садовий, 52 роки

Чи не найбільша інтрига 22 листопада у Львові, де, за даними останніх опитувань, кандидати йшли ніс в ніс.

Тут розгорілось справжнє політичне протистояння кандидата від ЄС, депутата парламенту Олега Синютки та мера Львова Андрія Садового від "Самопомочі".

У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

Дані Студії Савіка Шустера:

Олег Синютка, ЄС - 37,2%.

Андрій Садовий, "Самопоміч" - 62,8%

Дані групи Fama:

Олег Синютка, ЄС - 37,7%.

Андрій Садовий, "Самопоміч" - 62,3%.

До міськради Львова ЄС завів 26 депутатів з 64 й має залучити ще 7 депутатів для більшості.

"Самопоміч" матиме 17 місць, Голос - 8, "Варта" - 7, а "Свобода" - 6.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олег Синютка, 50 років

Дніпро

Автор фото, Пресслужба Бориса Філатова Підпис до фото, Борис Філатов, 48 років

Чинний мер Дніпра від партії "Пропозиція" був близький до перемоги в першому турі й вважається фаворитом.

25 жовтня Борис Філатов отримав 46%, а місцевий політик Загід Краснов з "Громадської сили" - 13%.

Дані Socis

Борис Філатов, "Пропозиція" - 78,75%.

Загід Краснов, "Громадська сила" - 18,25%.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Загід Краснов, 55 років

До міської ради Дніпра найбільше набрала "Пропозиція" - 22 місця з 64.

ОПЗЖ отримала 13 мандатів, "Слуга народу" - 9, "Громадська сила" - 8, ЄС - 7, Блок Вілкула - 5.

Черкаси

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Анатолій Бондаренко, 46 років

У другому турі за посаду мера Черкас змагався нинішній керівник міста від "За майбутнє" Анатолій Бондаренко та кандидат з IT-бізнесу від "Голосу" Віктор Євпак.

Чинний мер має суттєву перевагу після першого туру - 37% проти 19%.

Дані Студії Савіка Шустера

Анатолій Бондаренко, "За майбутнє" - 54,25%.

Віктор Євпак, "Голос" - 45,75%.

У міській раді "За майбутнє" матиме 8 депутатів з 42.

"Слуга народу" також матиме 8 депутатів, ЄС - 7, "Голос" - 6, "Черкащани" - 5, ОПЗЖ - 4 і "Батьківщина" - 4.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Засновник українського додатка батьківського контролю Kidslox Віктор Євпак, 35 років

Рівне

У Рівному в першому турі підприємець зі сфери будівництва Віктор Шакирзян з проєкту "Рівне разом" набрав 19%, а другим прийшов ректор протестантської богословської академії від ЄС Олександр Третяк - 16%.

Автор фото, Віктор Шакирзян Підпис до фото, Віктор Шакирзян, 42 роки

Дані Соціс

Віктор Шакирзян, "Рівне разом" -50,94%.

Олександр Третяк, ЄС - 46,03%.

Автор фото, Європейська солідарність Підпис до фото, Олександр Третяк, 34 роки

За даними джерел ВВС News Україна, один із штабних екзит-полів показав практично рівний результат обох кандидатів. Тому обидва кандидати сподіваються на перемогу після остаточного підрахунку.

У міськраді ЄС матиме найбільше мандатів - 10 із 42.

"Рівне разом" матиме - 7, "Слуга народу" - 7, "Батьківщина" - 5, "Голос" 5, "Свобода" - 4, "За майбутнє" - 4.

Миколаїв

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Сенкевич, 38 років

У Миколаєві за крісло мера сперечаються чинний міський голова від "Пропозиції" Олександр Сенкевич з 39% у першому турі та Владислав Чайка від ОПЗЖ - 29%.

Дані екзит-полу, проведеного на замовлення видання "Никвести":

Олександр Сенкевич, "Пропозиція" - 61,6%.

Владислав Чайка, ОПЗЖ - 38,4%.

У міській раді найбільше голосів матиме ОПЗЖ - 17 з 54.

"Пропозиція" отримала 14 місць, "Слуга народу" - 9, ЄС - 5, "Партія Шарія" - 5, "Наш край" - 4.

Слов'янськ

На Донбасі 22 листопада мешканці Слов'янська обирали між кандидатом від ОПЗЖ Павлом Придворовим, який керує місцевим машинобудівним заводом, та чинним мером Вадимом Ляхом від "Опозиційного блоку".

Обидва у першому турі набрали по майже 30% й пан Придворов випередив опонента менше ніж на 1%.

Дані Research & Branding Group:

Вадим Лях, "Опозиційний блок" - 58,8%.

Павло Придворов, ОПЗЖ - 41,2%.

ОПЗЖ має у міськраді 14 місць з 38, а решту поділили "Опозиційний блок", "Слуга народу", "Партія миру та розвитку", "Наш край" та ЄС.