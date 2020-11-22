Путін вперше пояснив, чому не вітає Байдена з перемогою

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Президент Росії Володимир Путін вперше розповів про причини, чому він ще не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

За його словами, в цьому немає ніякої задньої думки і мова йде про "політичний звичай".

"Ми будемо працювати з будь-якою людиною, якій надасть довіру американський народ. Але кому нададуть цю довіру - це має бути позначено або за допомогою політичного звичаю, коли одна зі сторін визнає перемогу іншої, або підбиті остаточні підсумки виборів легітимним, правовим способом", - пояснив Путін в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія1".

"Тут немає ніяких для нас проблем. Ну а чисто формальні речі повинні зробити у відповідності зі сформованою практикою і з юридичним боком справи. Тут немає ніякої задньої думки і нічого, що було б незвичайним або могло лягти в основу подальшого руйнування наших відносин. Це чисто формальний бік справи", - додав він.

13 листопада Китай після довгого мовчання направив обраному президенту США Джо Байдену вітання з перемогою. Таким чином, Володимир Путін залишився єдиним з великих світових лідерів, який досі утримується від визнання Байдена переможцем.

Довге мовчання Росії привертає таку велику увагу, оскільки після обрання Дональда Трампа в 2016 році Володимир Путін був одним з перших лідерів, хто привітав кандидата від Республіканської партії.

Втім, це дійсно сталося після того, як Трамп оголосив, що його суперниця Гілларі Клінтон зателефонувала йому і визнала поразку.

9 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що привітання будуть спрямовані після офіційного оголошення підсумків виборів.

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Порівнюючи нові вибори з подіями 2016 року, він заявив: "Різниця є очевидною. Ви бачите, що там мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом. Цим ситуація і відрізняється. Тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення".

Показово, що Росія привітала з перемогою Олександра Лукашенка наступного дня після виборів - задовго до оголошення офіційних результатів.

Команда Дональда Трампа дійсно подала цілий пакет позовів з вимогою визнати недійсними вибори або частини бюлетенів, переважно поданих в місцях, де переважають демократи. Однак поки що жоден з них не мав успіху. Експерти сходяться на думці, що зберегти свій пост Трампу вже не вдасться.

Про відхилення чергового позову стало відомо в суботу пізно ввечері. Федеральний суд в Пенсільванії відмовився визнати недійсними мільйони голосів, надісланих поштою.

"Суду були представлені натягнуті і необгрунтовані юридичні аргументи і спекулятивні звинувачення", - написав у своєму рішенні суддя Меттью Бренн.

Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена ще 7 листопада.