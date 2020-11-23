Стало відоме ім'я наступного держсекретаря США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 58-річний Ентоні Блінкен працював з Обамою і Клінтоном

Новообраний президент США Джо Байден вибрав на пост держсекретаря свого давнього радника з питань міжнародної політики Ентоні Блінкена.

Це найважливіша зовнішньополітична посада в адміністрації.

Ентоні Блінкен понад 20 років є соратником Джо Байдена.

Він відомий як поборник глобальних альянсів і союзницьких відносин.

Від Блінкена очікують, що він відновить імідж США як надійного союзника і поверне країну до міжнародних угод, зокрема, спрямованих на протистояння Китаю, пише New York Times.

58-річний Ентоні Блінкен — не новачок в Держдепартаменті. При адміністрації Барака Обами він був заступником держсекретаря, а свою кар'єру у відомстві почав ще при Клінтоні.

Підрахунок триває

Вибори в США відбулися 3 листопада. Однак офіційних результатів досі немає.

У понеділок штати Пенсільванія і Мічиган готуються оголосити результати голосування на виборах президента США, виборчком Невади узяв час до вівторка. У всіх трьох штатах за позовами команди Дональда Трампа провели частковий перерахунок голосів.

Раніше голоси частково або повністю перерахували в Аризоні, Джорджії і Вісконсині.

Автор фото, Reuters

Демократи неодноразово закликали Трампа визнати поразку і забезпечити спокійний перехід влади. Тепер до цього ж закликають і республіканці.

Ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті назвав спроби команди Трампа оскаржити перемогу Байдена "національною ганьбою".

Колишній радник Трампа з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що такі дії змушують людей сумніватися в системі.

Рон Клейн, якого Джо Байден призначив керівником Білого дому, закликав адміністрацію Дональда Трампа сприяти швидшій передачі повноважень.

Президент Росії Володимир Путін залишився єдиним з великих світових лідерів, який досі не визнав Байдена переможцем. Він чекає, коли одна зі сторін визнає перемогу іншої або коли оголосять остаточні підсумки виборів.