Стало відоме ім'я наступного держсекретаря США
Новообраний президент США Джо Байден вибрав на пост держсекретаря свого давнього радника з питань міжнародної політики Ентоні Блінкена.
Це найважливіша зовнішньополітична посада в адміністрації.
Ентоні Блінкен понад 20 років є соратником Джо Байдена.
Він відомий як поборник глобальних альянсів і союзницьких відносин.
Від Блінкена очікують, що він відновить імідж США як надійного союзника і поверне країну до міжнародних угод, зокрема, спрямованих на протистояння Китаю, пише New York Times.
58-річний Ентоні Блінкен — не новачок в Держдепартаменті. При адміністрації Барака Обами він був заступником держсекретаря, а свою кар'єру у відомстві почав ще при Клінтоні.
Підрахунок триває
Вибори в США відбулися 3 листопада. Однак офіційних результатів досі немає.
У понеділок штати Пенсільванія і Мічиган готуються оголосити результати голосування на виборах президента США, виборчком Невади узяв час до вівторка. У всіх трьох штатах за позовами команди Дональда Трампа провели частковий перерахунок голосів.
Раніше голоси частково або повністю перерахували в Аризоні, Джорджії і Вісконсині.
Демократи неодноразово закликали Трампа визнати поразку і забезпечити спокійний перехід влади. Тепер до цього ж закликають і республіканці.
Ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті назвав спроби команди Трампа оскаржити перемогу Байдена "національною ганьбою".
Колишній радник Трампа з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що такі дії змушують людей сумніватися в системі.
Рон Клейн, якого Джо Байден призначив керівником Білого дому, закликав адміністрацію Дональда Трампа сприяти швидшій передачі повноважень.
Президент Росії Володимир Путін залишився єдиним з великих світових лідерів, який досі не визнав Байдена переможцем. Він чекає, коли одна зі сторін визнає перемогу іншої або коли оголосять остаточні підсумки виборів.