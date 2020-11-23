Оксфордська вакцина від коронавірусу ефективна на 70%. У чому її перевага
Вакцина, розроблена Оксфордським університетом, зупиняє розвиток симптомів COVID-19 у 70% людей, йдеться у масштабному дослідженні.
Це тріумф і розчарування водночас після того, як вакцини від компаній Pfizer і Moderna показали 95% захисту.
Однак оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати та транспортувати, ніж дві інших.
Таким чином, вона як і раніше буде відігравати значну роль у боротьбі з пандемією, якщо її схвалять регулятори.
Водночас є інформація, що після удосконалення вакцина матиме 90% захист.
Оксфордські дослідники розробили вакцину приблизно за 10 місяців.
Що показує дослідження?
У випробуванні вакцини взяло участь понад 20 000 волонтерів, половина з Британії, решта - з Бразилії.
Було зареєстровано 30 випадків COVID-19 у людей, які отримали дві дози вакцини, і 101 випадок у людей, які отримали фіктивну ін'єкцію. За словами дослідників, це свідчить про 70% захисту.
Також дослідники зазнають, що ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку дали половину дози, а потім повну. Поки що причини такої реакції організму не зрозумілі.
Уряд Великобританії попередньо замовив 100 мільйонів доз цієї вакцини, чого достатньо для імунізації 50 мільйонів осіб.
Першими у черзі на вакцинацію будуть мешканці будинків для літніх людей та персонал, що їх доглядає, а потім медпрацівники та люди, старші 85 років.
План імунізації передбачає перехід до подальшої вакцинації молодших вікових груп.
Як це працює?
Вакцина є генетично модифікованим вірусом застуди, який використовувався для зараження шимпанзе.
Препарат містить копії частини коронавірусу, відомого як спайковий білок.
Як тільки ці копії потрапляють в організму, вони починають виробляти спайковий білок коронавірусу, який імунна система розпізнає як загрозу і намагається знешкодити.
Коли імунна система по-справжньому матиме контакт з вірусом, вона знатиме, що робити.
Результат невтішний?
Після того, як Pfizer і Moderna випустили вакцини, що забезпечують 95% захист від Covid-19, цифра 70% є відносно невтішною.
Однак усе, що перевищувало 50%, ще місяць тому вважали тріумфом.
Цю вакцину також можна зберігати при температурі холодильника, а це означає, що її можна доставляти у будь-яку точку світу, на відміну від вакцин Pfizer/BioNTech та Moderna, які потрібно зберігати при значно нижчих температурах.
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