Оксфордська вакцина від коронавірусу ефективна на 70%. У чому її перевага

Автор фото, OXFORD UNIVERSITY/JOHN CAIRNS Підпис до фото, Вакцина Oxford/AstraZeneca перебуває на завершальному етапі випробувань

Вакцина, розроблена Оксфордським університетом, зупиняє розвиток симптомів COVID-19 у 70% людей, йдеться у масштабному дослідженні.

Це тріумф і розчарування водночас після того, як вакцини від компаній Pfizer і Moderna показали 95% захисту.

Однак оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати та транспортувати, ніж дві інших.

Таким чином, вона як і раніше буде відігравати значну роль у боротьбі з пандемією, якщо її схвалять регулятори.

Водночас є інформація, що після удосконалення вакцина матиме 90% захист.

Оксфордські дослідники розробили вакцину приблизно за 10 місяців.

Що показує дослідження?

У випробуванні вакцини взяло участь понад 20 000 волонтерів, половина з Британії, решта - з Бразилії.

Було зареєстровано 30 випадків COVID-19 у людей, які отримали дві дози вакцини, і 101 випадок у людей, які отримали фіктивну ін'єкцію. За словами дослідників, це свідчить про 70% захисту.

Також дослідники зазнають, що ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку дали половину дози, а потім повну. Поки що причини такої реакції організму не зрозумілі.

Уряд Великобританії попередньо замовив 100 мільйонів доз цієї вакцини, чого достатньо для імунізації 50 мільйонів осіб.

Першими у черзі на вакцинацію будуть мешканці будинків для літніх людей та персонал, що їх доглядає, а потім медпрацівники та люди, старші 85 років.

План імунізації передбачає перехід до подальшої вакцинації молодших вікових груп.

Як це працює?

Вакцина є генетично модифікованим вірусом застуди, який використовувався для зараження шимпанзе.

Препарат містить копії частини коронавірусу, відомого як спайковий білок.

Як тільки ці копії потрапляють в організму, вони починають виробляти спайковий білок коронавірусу, який імунна система розпізнає як загрозу і намагається знешкодити.

Коли імунна система по-справжньому матиме контакт з вірусом, вона знатиме, що робити.

Результат невтішний?

Після того, як Pfizer і Moderna випустили вакцини, що забезпечують 95% захист від Covid-19, цифра 70% є відносно невтішною.

Однак усе, що перевищувало 50%, ще місяць тому вважали тріумфом.