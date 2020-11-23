Зеленський і Єрмак одночасно одужали від коронавірусу

Автор фото, UNIAN

Президент України Володимир Зеленський одужав від COVID-19. Відсьогодні він вже вийшов на роботу у звичному режимі.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус", - написав Зеленський в Telegram.

Він також закликав українців розуміти нові ризики і максимально себе берегти - "медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим".

На годину раніше стало відомо про одужання керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Коронавірус позаду — тест показав негативний результат... Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки", - написав Єрмак у Facebook.

Андрій Єрмак захворів у один день із Зеленським.

Як захворів президент

Про хворобу Володимира Зеленського стало відомо 9 листопада.

Автор фото, Кадр з відео президента Підпис до фото, Кадр з відео президента, у якому він повідомляє, що тест негативний

Він одразу пішов на самоізоляцію, але продовжив виконувати президентські повноваження.

Пізніше стало відомо, що його госпіталізували до лікарні "Феофанія". В Офісі президента такі заходи пояснили тим, що COVID-19 у Зеленського протікав "не в суперлегкій формі".

Андрій Єрмак також лікувався у "Феофанії".

Речниця президента Юлія Мендель розповідала, що і Володимир Зеленський, і Андрій Єрмак мали легкі симптоми хвороби і продовжували працювати з лікарні.

А радник Єрмака Михайло Подоляк уточнив, що Зеленський працював окремо від Андрія Єрмака, наради проводили за допомогою відеозв'язку та спілкувалися телефоном.

У "Феофанії" також є обладнаний спеціальний кабінет, у якому можна проводити наради.

Наприкінці жовтня захворіли два заступники Єрмака Юлія Ковалів і Андрій Смирнов. А нещодавно про хворобу повідомив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.