Чоловік переніс малярію, лихоманку, ковід, а потім його вкусила кобра

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Автор фото, PA Media

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Під час перебування в Індії Єн Джонс перехворів на малярію, лихоманку денге та коронавірус

Працівник британської благодійної організації в Індії втратив зір та отримав параліч після укусу змії, який міг стати смертельним.

Єна Джонса з острова Уайт, що біля узбережжя Англії, вкусила кобра у селі поблизу індійського Джодхпура, штат Раджастан.

Колега пана Джонса Клер Робертсон розповіла, що Єн тимчасово жив на складі соціального підприємства в Джодфурі, щоб бути ближчим до людей, яких підтримує.

"Він перебував на складі, де облаштовував житлові приміщення, коли його пес Рокі почав гавкати, і коли він простягнув руку, щоб заспокоїти собаку, кобра, стривожена його раптовим рухом, двічі вкусила його", - розповіла вона.

Родина Єна Джонса розповіла, що він пролежав два тижні в реанімації, але залишив лікарню в Індії через велику кількість пацієнтів з коронавірусом.

"Тато боєць. В Індії він вже перехворів на малярію та лихоманку денге ще до COVID-19", - розповів син чоловіка Себ.

За його словами, попри численні недуги його батько непохитний у своєму рішенні залишитися в Індії, щоб допомагати тим, хто цього потребує.

Автор фото, FAMILY HANDOUT

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Єн Джонсон допомагав індійським майстрам

Єн Джонс колишній медик. В Індії він керував благодійним соціальним підприємством, метою якого була допомога майстрам вийти з бідності.

Він не зміг поїхати додому через пандемію. Його сім'я була стурбована станом його здоров'я, а коли почула про укус кобри, то не могла повірити.

"Коли ми почули, що він також постраждав від смертоносного укусу, крім усього, що він пережив, ми, чесно кажучи, не могли в це повірити", - розповідає син.

Єн Джонс зараз перебуває у стабільному стані, хоча у нього паралізовані ноги та сліпота.

Спільнота "Острів Уайт" зібрала понад 12 000 фунтів стерлінгів на вебсайті збору коштів для покриття медичних витрат пана Джонса та його повернення додому.

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