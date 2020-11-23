Журналіст проник у закриту відеоконференцію міністрів оборони ЄС

Автор фото, Twitter

Нідерландський журналіст зміг проникнути в закриту відеоконференцію міністрів оборони Євросоюзу.

Даніель Верлаан із RTL Nieuws зайшов у конференцію після того, як міністр оборони Нідерландів випадково виклав у своєму твіттері дані для входу.

Судячи з відеозапису, журналіст був дуже здивований, коли побачив обличчя представників урядів країн ЄС і усвідомив, куди він потрапив.

"Ви розумієте, що ви зараз зайшли у секретну відеоконференцію?" - запитав у репортера верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Так, так, я перепрошую. Я журналіст із Нідерландів. Дуже перепрошую, що перервав вашу конференцію", - відповів журналіст, після чого міністри голосно засміялися.

"Ви ж знаєте, що це кримінальне правопорушення, так? - жартома продовжив Жозеп Боррель. - Краще б вам швиденько вийти звідси, поки за вами не приїхала поліція".

Як з'ясувалося згодом, журналіст зміг зайти у відеоконференцію після того, як міністр оборони Нідерландів виклав у твіттері зображення із логіном та частиною паролю від відеоконференції.

Після кількох спроб репортер зміг підібрати пароль до закритої зустрічі - це було нескладно, оскільки з шести цифр на фото п'ять було видно - залишалося вгадати лише одну.

Чимало користувачів соцмереж розглядають цей інцидент як кумедне непорозуміння, але чимало інших висловлюють занепокоєння низьким рівнем безпеки зустрічей такого рівня.

Речник міністра оборони Нідерландів згодом пояснив, що публікація логіну й паролю була "дурною помилкою" очільника відомства.

"Ця ситуація демонструє, наскільки обережним варто бути, коли відправляєш зображення із даними про конференцію".