В’язні втекли з тюрми, але врізалися в дерево й загинули

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П'ятеро в'язнів, які брали участь у масовій втечі з тюрми в Бейруті, загинули в автокатастрофі.

Загалом, кажуть місцеві правоохоронці, у втечі брали участь 69 засуджених.

Сили спеціального призначення розпочали операцію із пошуку втікачів у районах поблизу в'язниці.

15 із них вдалося спіймати. Ще одного поліції повернула його власна мама.

Водночас шестеро втікачів потрапили в автокатастрофу, коли намагалися втекти на викраденій машині.

"Біла автівка Dacia врізалася в дерево[…] В ній перебувало шестеро в'язнів", - повідомляють місцеві ЗМІ.

П'ятеро із них загинули, ще один отримав ушкодження.

Влада Лівану вже розпочала розслідування масової втечі.

В прокуратура заявили, що не виключають можливості змови між працівниками в'язниці та втікачами.