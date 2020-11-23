Росіянин 53 роки жив з монетою в носі. Дізнався про це лише зараз

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У Москві прооперували 59-річного пацієнта, який з раннього дитинства жив із монетою в носі, але навіть про це не здогадувався.

Як повідомляє Департамент охорони здоров'я Москви, чоловік звернувся до місцевої поліклініки зі скаргами на повну відсутність носового дихання.

Пацієнтові зробили КТ (комп'ютерну томографію), яка показала, що носовий прохід з одного боку повністю заблокований інородним тілом, а ближче до носоглотки є предмет округлої форми.

Окрім того, в чоловіка виявили викривлення носової перепонки.

Лише після цієї процедури, кажуть в департаменті, пацієнт згадав, що колись у дитинстві - приблизно в шестирічному віці - граючись, запхав собі до носа монету номіналом в 1 копійку.

Розповісти про це мамі він злякався, а згодом взагалі забув про те, що сталося.

"За багато років, навколо монети сформувався конгломерат кам'янистої щільності - риноліт. Проблеми з диханням чоловік, звісно, відчував і раніше, але всі підозри лікарів падали на викривлену носову перепонку. Сучасна техніка дозволила виявити справжню причину патології", - розповіла лікар-оториноларинголог Тетяна Михайлова.

Зрештою минулої п'ятниці чоловікові зробили операцію, яка тривала півтори години. У понеділок, 23 листопада, його вже виписали з лікарні.