Трамп погодився розпочати передачу влади. Але поразку все ще не визнає

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Адміністрація загальних служб США (GSA) направила обраному президенту Джо Байдену листа, в якому схвалила початок процесу передачі влади його команді.

GSA - це федеральне агентство, яке відповідає зокрема за координацію передачі влади між адміністраціями.

Команда перехідного періоду Джо Байдена була сформована ще в середині літа, але без підпису очільниці GSA члени цієї команди не можуть отримати доступу до офісів федеральних будівель у Вашингтоні, необхідну для роботи оргтехніку та фінансування в розмірі 7,3 мільйона доларів.

Окрім того, рішення GSA надає команді обраного президента доступ до секретної інформації, а спецслужби США можуть розпочинати перевірку кандидатів, запропонованих на посади в новій адміністрації.

У США саме рішення GSA вважається формальним визнанням федеральним урядом результатів виборів.

"Враховуючи останні події, зокрема рішення судів та офіційне затвердження штатами результатів виборів, я ухвалила рішення, що ви можете отримати доступ до ресурсів та послуг, які надаються після виборів", - написала в листі до Джо Байдена керівниця GSA Емілі Мерфі.

Упродовж останніх тижнів Мерфі відмовлялася коментувати результати виборів. Штаб Байдена навіть погрожував подати на неї до суду за спробу саботажу перехідного процесу.

Тоді в GSA заявили, що Мерфі поки не готова визнати Байдена президентом передвиборчих перегонів.

"Рішення вона ухвалить після того, як перевага успішного претендента стане беззаперечною відповідно до процесу викладеного в Конституції", - йшлося в заяві.

Дональд Трамп у своєму твіттері заявив, що це саме він дав вказівку розпочати формальний процес передачі влади.

Президент підкреслив, що впродовж останніх тижнів Мерфі стала об'єктом образ і погроз через позицію, яку вона займала, і він не хоче, щоб ці погрози вона та працівники GSA отримували надалі.

"В найкращих інтересах нашої країни я рекомендую Емілі та її команді робити те, що необхідно, відповідно до встановлених протоколів", - написав Трамп.

Водночас Трамп, як і раніше, відмовився визнавати свою поразку на виборах.

"Ми продовжимо справжню боротьбу, і я вірю, що ми переможемо!", - додав Трамп.

Тим часом із 36 судових позовів, які подали юристи штабу Трампа або республіканськими комітетами в різних штатах, принаймні 25 вже були відхилені судами як безпідставні.

Деякі з цих рішень адвокати президентської команди все ще намагаються оскаржити, але, судячи з повідомлень американських ЗМІ, в успіх не вірить навіть сам Дональд Трамп.

Минулий тиждень очільник Білого дому провів, критикуючи власних юристів. Як пояснив один із учасників нарад у президента, більшість радників радили Трампу визнати поразку.

"Всі, окрім Руді Джуліані (особистого адвоката Трампа - Ред.) наполягають на тому, щоб почати процес передачі влади".