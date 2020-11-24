Авіакомпанії мають намір не пускати пасажирів без щеплень від Covid-19

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Очільник австралійської авіакомпанії Qantas Airlines Алан Джойс вважає, що в майбутньому довідка про щеплення від коронавірусу стане обов'язковою для всіх, хто хоче подорожувати.

Цього підходу точно дотримуватиметься сама Qantas, підкреслив Джойс.

"Ми розглядаємо зміни до наших правил обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака", - сказав керівник авіакомпанії.

Він висловив переконання, що така ж практика з часом стане загальноприйнятою і в інших авіаперевізників.

"Думаю, що це буде загальна вимога - судячи з моїх бесід з колегами з різних країн", - додав він.

Це перша подібна заява від голови великої авіакомпанії. Раніше авіаперевізники публічно не говорили про заборону польотів невакцинованим пасажирам.

Медичний радник Міжнародної асоціації повітряного транспорту Девід Пауелл в понеділок також припустив, що в майбутньому інформацію про наявність щеплень, ймовірно, вимагатимуть не лише авіакомпанії, але й уряди країн, в які подорожуватимуть пасажири.

"Наявність достовірної інформації про стан здоров'я пасажира - я думаю, це буде дуже важливо", - цитує його Financial Times.

Упродовж останніх тижнів одразу кілька компаній оголосили про успіхи в розробці ефективних вакцин від коронавірусу.

Компанія Pfizer, приміром, має намір поставити 50 мільйонів доз свого препарату вже до кінця цього року.

Водночас розробник цієї вакцини припускав, що на успіхи в боротьбі з пандемією варто чекати приблизно через рік.