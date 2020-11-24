Українка увійшла до списку 100 жінок року BBC

Автор фото, Flurosat

BBC оприлюднило список найбільш впливових та надихаючих жінок року. До нього, з-поміж інших, увійшла уродженка України, підприємиця Анастасія Волкова.

Вона є засновницею стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу.

Сервіс працює за підпискою і допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю.

Flurosat аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із врожаєм.

Користувач, приміром, може отримати підказки та рекомендації щодо поливу, використання добрив, потенційної дохідності його поля тощо.

Система дозволяє виявити потенційні проблеми із врожаєм задовго до того, як вони стануть помітні неозброєним оком, запевняють у Flurosat.

Автор фото, Flurosat

"Ми даємо фермерам рекомендації - кажемо, наприклад, що ось у цій частині поля рослини зневоднені. А на іншій - виснажені і потребують добрив", - пояснювала засновниця Flurosat в одному зі своїх інтерв'ю.

Влітку цього року видання MIT Technology Review (журнал, що видається Массачусетським інститутом технологій, одним із найпрестижніших технічних вишів світу - Ред.) включив Волкову до списку новаторів віком до 35 років.

Flurosat частково створюється в Україні - тут працює команда розробників проєкту.

Сама ж Анастасія Волкова після того, як здобула першу вищу освіту в Національному авіаційному університеті у Києві, згодом отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті, а у 2015 році переїхала до Австралії, щоб займатися наукою.

У 2018 році вона захистила докторську дисертацію в місцевому Сіднейському університеті, а згодом заснувала Flurosat.

Зараз послугами сервісу користуються понад 1 тисяча компаній з 15 країн світу.