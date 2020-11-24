Як прокремлівські ЗМІ просувають російську вакцину в Україні

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Поки західні компанії одна за одною заявляють про успішні випробування вакцин від COVID-19, прокремлівські ЗМІ в Україні активно пропагують російський препарат Sputnik V.

Вони переконують: вакцина ефективна та безпечна і може бути доступна українцям набагато раніше, ніж європейські чи американські винаходи.

А відмова Володимира Зеленського навіть розглянути закупівлю Sputnik V означає, що українська влада ставить політичні суперечки вище за людські життя, кажуть проросійські медіа.

До того ж, на їхню думку, рішення Зеленського чекати на західні вакцини свідчить про те, що Україна перебуває під "зовнішнім управлінням" - зокрема з боку США, які начебто хочуть закрити російським виробникам доступ на міжнародні ринки.

Про те, що в науковій спільноті світу до російської вакцини поки що ставляться з обережністю, ЗМІ намагаються не згадувати.

Все почалося з Медведчука

Масштабна медіакампанія з просування російської вакцини в українських опозиційних медіа почалася після візиту Віктора Медведчука в Москву 6 жовтня.

Під час зустрічі з Володимиром Путіним голова політради партії "Опозиційна платформа - За Життя" заявив, що його сім'я вже пройшла вакцинацію препаратом Sputnik V і підняв питання про можливість постачання цієї вакцини в Україну.

Голова Кремля відповів, що це можливо, але лише після офіційного запиту від української влади.

Автор фото, Сайт президента Росії

Натомість президент Володимир Зеленський закликав українців дочекатися "справжньої вакцини" і "не дуже вірити в передвиборчі ініціативи окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами".

На цю заяву проросійські коментатори відповіли хвилею обурення, яке особливо часто лунало на телеканалах, які пов'язують з Медведчуком, - "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Також до використання російської вакцини в Україні відкрито закликали сайт "Страна" і блогер Анатолій Шарій.

Серед цих коментарів можна простежити кілька основних тез, якими ЗМІ намагаються аргументувати ідею про необхідність закупівлі Sputnik V для українців.

Теза 1. Українська влада ставить політику вище за людське життя

Проросійські ЗМІ звинувачують український уряд в тому, що той начебто вважає політичні розбіжності з Росією важливішими за порятунок українців від смертельної хвороби.

Вони кажуть, що західних вакцин Київ не побачить аж до другої половини 2021 року, тоді як Sputnik V можна отримати значно раніше.

"Є варіанти - звернутися за російською вакциною, яку Україні пропонував Путін. Цю опцію ще ніхто не відкликав, і вона дає шанси отримати вакцину на кілька місяців раніше. Що могло б врятувати сотні або тисячі людських життів. І раніше скасувати локдаун. Щоправда, в цьому питанні влада України займає позицію суто політичну", - припустила "Страна" 9 листопада.

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Подібні заклики лунають і на телебаченні. На каналах, які пов'язують з Медведчуком, регулярно транслюють сюжети з опитуванням українців на вулицях щодо необхідності домовитися з Росією про поставки Sputnik V.

Майже всі опитані наголошують, що якщо вакцина рятує життя, то байдуже звідки вона. Альтернативних думок в таких опитуваннях майже немає.

Та й в інших репортажах рідко згадують про побоювання щодо безпеки та ефективності Sputnik V у порівнянні з західними препаратами.

Також на опозиційних каналах обговорюють економічні переваги, які начебто може принести Україні спільне з Росією виробництво Sputnik V - про це, зокрема, в інтерв'ю "112 Україна" 17 листопада розповідав Анатолій Шарій.

Теза 2: Україна перебуває під "зовнішнім управлінням"

Наратив про те, що Україна через свою залежність від економічної та політичної підтримки Заходу перебуває під "зовнішнім управлінням", просувається в проросійських медіа вже не перший рік.

Але з початком дискусій щодо вакцин ці ЗМІ побачили додаткові підтвердження своєї тези.

Зокрема, їхню увагу привернув пост у Facebook Посольства США в Україні про зустріч голови МОЗ Максима Степанова з тимчасовою повіреною Крістіною Квін.

"Україна не купуватиме російську вакцину від COVID, яка не пройшла клінічних випробувань на безпечність!", - зазначили в посольстві 16 жовтня.

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"Поспішність повідомлень з боку посольства США посприяла поширенню головного меседжу: українська влада настільки залежна від США, що готова пожертвувати життям своїх громадян", - коментує сайт Детектор Медіа, який займається моніторингом і аналізом українських ЗМІ.

Сайт "Страна" інтерпретував заяву посольства як "заборону" від США та навіть "щеплення від незалежності".

На думку видання, Вашингтон намагається заблокувати доступ Sputnik V до українського ринку, навіть якщо це означатиме, що українцям доведеться значно довше чекати на дієвий засіб боротьби проти COVID-19.

Блогер Шарій розцінив повідомлення як намагання США "вирішити" за Україну, що купувати Києву.

"Якщо це питання політичне, то і скажіть, що це питання політичне. Тому ми не закупатимемо її. Не треба прикриватися тим, що вона не перевірена, перевірена, тощо", - каже Шарій в одному зі своїх відео.

Теза 3: Sputnik V вже в Україні

Деякі ЗМІ припускають, що російську вакцину вже використовують в Україні - зокрема провідні політики.

Наприклад, ведучий однієї з телепрограм у самопроголошеній ЛНР заявив, що президент Зеленський та інші високопосадовці, у яких приблизно в один і той самий час підтвердили Covid-19, насправді таємно отримали щеплення російською вакциною, бо аж надто занепокоїлись через зростання захворюваності в Україні.

"Не захотіли ризикувати - під час випробувань китайської та американської вакцин були випадки смертей серед тих, хто отримав щеплення. А після першого щеплення від виглядом захворювання пішли на ізоляцію - щоб встигнути виробити антитіла", - наголошує ведучий Сергій Колесніков, не надавши жодних доказів цьому твердженню.

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Подібні нічим не підтверджені закиди повторювали й інші ЗМІ, зокрема прокремлівський і антиукраїнський сайт "Новоросс".

Про те, що дехто в Україні вже користується Sputnik V, казав також відомий кардіохірург Борис Тодуров.

"Російські вакцини сьогодні масово завозять з Росії. І цілі сім'ї сьогодні вакцинуються російськими вакцинами", - запевняє Тодуров.

МОЗ це заперечує: каже, жодних поставок російських вакцин не схвалювало.

Теза 4: Західні фармкомпанії використовують Україну як випробувальний полігон

Офіційні повідомлення про те, що понад 4 тисячі українських волонтерів можуть взяти участь у клінічних випробуваннях вакцини "європейського виробника" спонукали проросійських коментаторів говорити про те, що західні фармацевтичні компанії начебто використовуватимуть Україну як випробувальний полігон для своїх препаратів.

Особливо цьому обурювався Віктор Медведчук: "Чому наші люди мають брати участь в якихось дослідах якихось чужих закордонних дядь, якщо хтось вже це зробив, провів цю роботу, провів дві фази випробувань, підтвердив можливість використання і готовий надати цю вакцину", - запитував депутат в телеінтерв'ю 16 жовтня.

Схожу риторику можна знайти і на сайті "Новоросс", який передрукував статтю про те, що вакцина, яку розробляють компанія AstraZeneca та Оксфордський університет, має надто багато побічних дій, а тому її не можна випробувати на "білих людях".

"Безпрецедентне за цинізмом клінічне випробування! Але колонії для того і захоплюють, щоб використовувати їхній ресурс у власних цілях. В тому числі - і людський ресурс", - наголошує видання.

Цю ідею майже слово в слово повторили на сепаратистському каналі "Луганськ 24" 16 листопада.

"Нащадки нациста Менгеле поспішають тому, що Росія у найближчому майбутньому зможе отримати 100 мільярдів доларів експортної виручки від своєї надійної, якісної вакцини. Зараз виробники налагоджують виробництво, і тому AstraZeneca хоче хоч трошки, але випередити "цих росіян". Життя якихось українців не шкода", - йшлося в матеріалі, що вийшов в рамках програми "Кстати".

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC