Через Covid-19 помер директор легендарного КБ Південне

Через Covid-19 помер гендиректор КБ "Південне"

Автор фото, Ukrinform

Через ускладнення, спричинені Covid-19, помер генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов.

Про його смерть повідомили в Офісі президента. Пану Дегтярьову було 69 років.

"Зловісний ковід забрав ще одного українця - Олександра Дегтярьова, генерального директора КБ "Південне". Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших", - йдеться в повідомленні.

"Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Йому вдавалося це навіть тоді, коли егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди", - додали в Офісі президента і висловили співчуття родині та близьким померлого.

Олександр Дегтярьов народився та виріс в Яранську (Кіровська область, Росія), освіту отримав у Ленінградському механічному інституті.

У 1975 році перебрався до Дніпропетровська, де почав працювати на КБ "Південне".

Відтоді встиг пройти шлях від інженера до генерального директора бюро, яке вважається головним підприємством космічної галузі України. Є доктором технічних наук та академіком Національної академії наук України.

На рахунку Дегтярьова - близько 200 наукових публікацій, присвячених розробці та модернізації ракетних комплексів, а також понад 50 винаходів та патентів.

До заслуг Дегтярьова відносили залучення України до міжнародних космічних проєктів та просування космічної галузі країни.

Водночас на адресу керівництва КБ "Південне", зокрема Дегтярьова, лунала й критика.

Від оціночних суджень - як-от, що керівництво не йде в ногу з часом і що підприємству потрібне оновлення - до звинувачень в узурпації влади в бюро та розтраті бюджетних коштів.

Кілька років тому в Дегтярьова був конфлікт із колишнім головою Державного космічного агентства Любомиром Сабадошем, який мав претензії до КБ "Південне" і звинувачував керівництво в розтраті бюджетних коштів.

Він намагався звільнити Дегтярьова, але тому вдалося відновитися на посаді через суд.

Зрештою Сабадош сам втратив посаду голови Державного космічного агентства, його місце зайняв представник КБ "Південне".

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