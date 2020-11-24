"Ферзевий гамбіт" встановив рекорд Netflix

Автор фото, Netflix

Всього за 28 днів після прем'єри серіал "Ферзевий гамбіт" на Netflix подивилися 62 млн підписників. Реальна аудиторія - ще більша, адже одним акаунтом може користуватися одразу кілька людей.

Це рекорд в історії сервісу - так швидко таку кількість переглядів не набирала ще жодна стрічка.

Як зазначають у Netflix, "Ферзевий гамбіт" потрапив до топ-10 найпопулярніших серіалів одразу у 92 країнах, а в 63 опинився на першій сходинці.

Однойменний роман 1983 року, покладений в основу серіалу, вже потрапив до списку бестселерів The New York Times, а пошуковий запит "Як грати в шахи" зріс до найвищих за багато років показників.

Що за серіал?

"Ферзевий гамбіт" (The Queenʼs Gambit) - це семисерійна стрічка, події якої розгортаються в 1950-х і 1960-роках.

Головна героїня - Бет Хармон - рано стала сиротою і опинилася в притулку, але поступово почала проявляти талант до шахів і з часом змогла вразити найвідоміших гросмейстерів світу.

Головну роль зіграла американська акторка Аня Тейлор-Джой - і, як зазначають оглядачі, саме її переконлива гра стала однією із запорук успіху.

Автор фото, Netflix

"Я одночасно приємно вражений і шокований відгуком. Це просто далеко за межами того, що хтось із нас міг передбачити", - прокоментував успіх стрічки шоуранер проєкту Скотт Френк.

За даними популярного агрегатору кінорецензій Rotten Tomatoes, стрічка отримала позитивні відгуки як він кінокритиків (100%, тобто усі рецензії були схвальними), так і від широкої публіки (96%).