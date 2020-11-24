"Ферзевий гамбіт" встановив рекорд Netflix

"Ферзевий гамбіт" встановив новий рекорд Netflix за переглядами

Автор фото, Netflix

Всього за 28 днів після прем'єри серіал "Ферзевий гамбіт" на Netflix подивилися 62 млн підписників. Реальна аудиторія - ще більша, адже одним акаунтом може користуватися одразу кілька людей.

Це рекорд в історії сервісу - так швидко таку кількість переглядів не набирала ще жодна стрічка.

Як зазначають у Netflix, "Ферзевий гамбіт" потрапив до топ-10 найпопулярніших серіалів одразу у 92 країнах, а в 63 опинився на першій сходинці.

Однойменний роман 1983 року, покладений в основу серіалу, вже потрапив до списку бестселерів The New York Times, а пошуковий запит "Як грати в шахи" зріс до найвищих за багато років показників.

Що за серіал?

"Ферзевий гамбіт" (The Queenʼs Gambit) - це семисерійна стрічка, події якої розгортаються в 1950-х і 1960-роках.

Головна героїня - Бет Хармон - рано стала сиротою і опинилася в притулку, але поступово почала проявляти талант до шахів і з часом змогла вразити найвідоміших гросмейстерів світу.

Головну роль зіграла американська акторка Аня Тейлор-Джой - і, як зазначають оглядачі, саме її переконлива гра стала однією із запорук успіху.

Автор фото, Netflix

"Я одночасно приємно вражений і шокований відгуком. Це просто далеко за межами того, що хтось із нас міг передбачити", - прокоментував успіх стрічки шоуранер проєкту Скотт Френк.

За даними популярного агрегатору кінорецензій Rotten Tomatoes, стрічка отримала позитивні відгуки як він кінокритиків (100%, тобто усі рецензії були схвальними), так і від широкої публіки (96%).

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