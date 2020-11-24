Вісім тисяч Зеленського. Постраждалим через карантин обіцяють гроші

Автор фото, Unian

Володимир Зеленський анонсував державну програму із фінансової підтримки українців, постраждалих через карантин вихідного дня.

За словами президента, найближчим часом відповідні законопроєкти внесуть до Верховної Ради.

На разову фінансову підтримку в розмірі 8 тисяч гривень зможуть розраховувати наймані працівники, яких звільнили, та підприємці, бізнес яких постраждав через карантинні обмеження.

"Якщо ви, наприклад, ФОП і змушені закрити свою кав'ярню або ви найманий працівник, і вас звільняють, бо кав'ярня, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу", - обіцяє президент.

За його словами, для цього достатньо буде зайти в додаток "Дія", ввести свої дані та номер банківської картки.

"Далі йде перевірка даних, й максимум за декілька днів 8 тисяч грн приходять вам на картку", - запевняє Зеленський.

За розрахунками влади, виплати за цією програмою зможуть отримати 1,2 млн громадян, а витратять на це майже 10 млрд грн.

Інша програма передбачає, що суб'єкти господарювання можуть отримати одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

"Якщо ви власник кав'ярні і не закрили свій заклад, але через карантин вихідного дня відправили деяких працівників у вимушену відпустку, то ви можете отримати допомогу для виплати грошей таким працівникам", - пояснив Зеленський.

За його словами, це буде "сума, пропорційна так званому часу простою, у розмірі до 8 тисяч грн на одного працівника".

Окрім того, каже президент, ще одна програма передбачає, що підприємства, які не працюють через карантин, можуть отримати компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску - на це держава витратить майже 1,5 млрд грн для 120 тисяч юридичних осіб.

Також президент обіцяє погашення податкового боргу для майже 4 млн громадян, які мають податковий борг до 3 060 грн, та податкові канікули для 200 тисяч ФОПів 1-ї групи - їх, за словами Зеленського, при посиленні обмежувальних заходів звільнять від сплати всіх податків, зокрема ЄСВ.