Знайшли батьків дитини, яку викинули в туалеті аеропорту в Катарі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пасажиркам рейсу Qatar Airways, який прямував до Сіднея, провели примусовий гінекологічний огляд

Влада Катару встановила особи батьків немовляти, якого минулого місяця знайшли у сміттєвому контейнері в аеропорту Дохи.

Як повідомляє прокуратура, жінка з "азійської країни" залишила дитину в туалеті аеропорту і втекла за кордон. Наразі влада займається питанням її екстрадиції.

Тест ДНК допоміг встановити й батька дитини, який також має азійське походження.

Прокуратура також пред'явила звинувачення чиновникам аеропорту, які провели примусове гінекологічне обстеження пасажирок під час пошуків матері дитини.

Обурення міжнародної спільноти спричинив медичний огляд групи жінок, які летіли до Сіднея і серед яких були громадянки Австралії, Великої Британії та Нової Зеландії. Медики шукали ознаки нещодавніх пологів.

Як повідомляє влада Катару, інцидент стався 2 жовтня, коли у сміттєбаку в туалеті міжнародного аеропорту Хамад виявили новонароджену дівчинку в поліетиленовому пакеті. Після цього працівники аеропорту почали негайний пошук батьків, як у самому аеропорту, так і на 10 літаках, які стояли поруч.

Кількох пасажирок рейсу Qatar Airways, який прямував до Сіднея, зняли з літака. Після цього жінок підвезли до машин швидкої допомоги, де їх попросили зняти спідню білизну для огляду.

Жінки розповідають, що їм не пояснили мету огляду та що вони не мали можливості надати інформовану згоду.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав інцидент "жахливим" і "неприйнятним".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Міністр закордонних справ Австралії розповіла, що медичний огляд провели пасажиркам 10 літаків

Його катарський колега шейх Халід бен Халіфа Аль Тані заявив, що стандартні процедури були порушені, і висловив "щирі вибачення за те, що довелося пережити пасажиркам".

У понеділок прокуратура Катару повідомила про відкриття кримінальних проваджень проти кількох співробітників відділу безпеки аеропорту.

Чиновники порушили закон, "викликавши жінок-медиків для проведення зовнішнього огляду деяких пасажирок". Якщо їх визнають винними, їм загрожує до трьох років в'язниці, йдеться у повідомленні.

Матері дитини також висунули звинувачення у замаху на вбивство. Прокуратура також додає, що вони "вживають відповідних юридичних заходів у рамках міжнародної судової співпраці з метою арешту втікачки".

Якщо жінку знайдуть, їй загрожує до 15 років в'язниці.

"Розслідування виявило, що мати дитини та чоловік, з яким вона була у стосунках, обидва мали громадянство азійської країни", - йдеться у повідомленні.

"Батько немовляти визнав, що мав стосунки з його матір'ю і що вона надіслала йому повідомлення та фотографію дитини одразу після її народження", - додається в повідомленні.

"У листі було сказано, що вона залишила немовля і втекла до своєї країни".

Зрозуміло, що батько все ще перебуває у Катарі. Але чи висунули йому якісь звинувачення, невідомо.

За дитиною доглядають катарські органи.