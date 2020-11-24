У пустелі Юти знайшли таємничу металеву стелу

Автор фото, Utah Department of Public Safety

Підраховуючи з гелікоптера популяцію диких баранів у віддалених районах американського штату Юта, дослідники виявили дивну металеву стелу, яка спантеличила місцеву владу.

Споруда стояла на землі між червоних скель, розповіли співробітники заказнику.

Хто встановив моноліт приблизно 3,6 метрів заввишки, невідомо.

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В інтерв'ю місцевому новинному каналу KSLTV пілот гелікоптера Брет Гатчингз зазначив: "Це було найдивніше, що я бачив за всі роки польотів".

Як розповідає пан Гатчингз, першим на борту гелікоптера споруду помітив біолог, який підраховував популяцію гірських баранів.

Він закричав: "Ого! Повертайся, повертайся! Там якась дивна штука - треба подивитися на неї!'" - розповів пан Гатчингз.

Пан Гатчингз припустив, що стелу міг встановити "якийсь сучасний митець" або шанувальник фільму Стенлі Кубрика "Космічна одісея 2001 року".

Автор фото, Utah Department of Public Safety Підпис до фото, Дехто припускає, що стелу встановили митці

Саме такі чорні стели, створені невідомими інопланетними істотами, показані у фільмі, знятому за романом Артура Кларка.

Минулого тижня департамент громадської безпеки штату Юта оприлюднив у випуску новин зображення металевого предмета прямокутної форми.

Влада повинна визначити, чи "потрібно подальше розслідування", зазначалося у повідомленні.

Автор фото, Utah Department of Public Safety Підпис до фото, Намагаючись з'ясувати, хто встановив стелу, влада Юти звернулася до соцмереж

"Встановлювати споруди чи об'єкти мистецтва без дозволу на території, якою керують федеральні органи, заборонено мешканцям будь-яких планет", - зазначили у відомстві.

Департамент не розголошує точне місце розташування стели, побоюючись, що її почнуть шукати дослідники-аматори, ризикуючи загубитися у пустелі.

Автор фото, Utah Department of Public Safety Підпис до фото, Великорогі гірські барани населяють пустелю на південному заході Юти

Співробітники заказника, які спостерігають за популяцією диких баранів, як правило, є місцевими мешканцями південної Юти і добре знайомі з її скелястими районами.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за встановлення конструкції.

У пошуках відповіді на це питання, дорожній патруль Юти звернувся до соціальних мереж: "Було б цікаво дізнатися, що це в біса таке? У когось є ідеї?"

Більшість дописувачів припустили, що це інсталяція, залишена скульптором. Декому вона нагадує роботи покійного художника-мінімаліста Джона Маккракена.

А хтось жартома пропонує містичне пояснення.

"Краще залишити цю стелу у спокої. Я б не чіпала чужинців або демонів, хоч би хто це був, в один з найважчих років у нашому житті".

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