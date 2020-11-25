Хомчак пояснив, чому ЗСУ не стріляли, коли вбили українського військового

На розсуд командира

"Триває 122 доба всеосяжного перемир'я. Воно сьогодні є, але війна не закінчилась. Війська перебувають на своїх позиціях, а навпроти - незаконні збройні формування РФ", - заявив Руслан Хомчак на зустрічі з журналістами.Він наполягає, що перед ЗСУ стоїть завдання без необхідності вогонь не відкривати, щоб не провокувати на відповідні силові дії противника. У 99% випадків ці завдання українські військові підрозділи виконують.24 листопада штаб Операції об'єднаних сил повідомив про снайперський обстріл, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець 72-ї бригади. Згодом поранений помер.Пан Хомчак пояснив протокол, за яким військові можуть відкривати або не відкривати вогонь у відповідь в таких ситуаціях."Вчора вогонь у відповідь не відкривали… Командир сказав, що здійснювали евакуацію пораненого. Він поставив на перше місце порятунок життя військовослужбовця, щоб не зав'язати обстріл. У разі вогню у відповідь можна було зірвати евакуацію", - пояснив пан Хомчак.

Він каже, що не він і не командувач ООС ухвалюють рішення, а на місці командири вирішують, чи відкривати вогонь відповідно до ситуації. "Командир на місці бачить ситуацію, бачить ворога чи не бачить його, знає, який тип зброї використати, щоб уразити", - розповів Руслан Хомчак.При цьому Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що за цим самим алгоритмом командир 36-ї бригади морської піхоти 30 жовтня після обстрілу і загибелі двох військових ухвалив рішення про вогонь у відповідь."Вони бачили, звідки стріляли, вони їх накрили вогнем з автоматичних гранатометів", - пояснив Хомчак. Російські військовіТакож Руслан Хомчак розповів, чи є зараз на території ОРДЛО російські регулярні війська.За даними української розвідки, російських військовослужбовців в окремих районах Донецької та Луганської областей є не більше трьох тисяч. Це переважно офіцери та інструктори, які допомагають ухвалювати рішення."Російські солдати в окопах не сидять", - додав Хомчак. Для цього на Донбасі є багато найманців "з усієї географії України, Росії та Європи". За даними українських військових, в Донецьку цього року вперше випустили офіцерів з місцевого військового училища.Пан Хомчак повідомив, що до України зайшли 10-12 груп російських снайперів, які працюють проти українських військових.Також, за даними Хомчака, вся військова техніка та боєприпаси на Донбас постачаються з Росії, там же її ремонтують.Росія послідовно заперечує наявність своїх військових на Донбасі. Проте Володимир Путіна визнає, що після звільнення з лав збройних сил Росії люди можуть іти добровольцями на Донбас.