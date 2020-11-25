Хомчак пояснив, чому ЗСУ не стріляли, коли вбили українського військового
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів про алгоритм дій армії, коли бойовики відкривають вогонь і вбивають українських військових під час перемир'я.Зокрема, він пояснив, чому після загибелі двох військових 30 жовтня вогонь у відповідь відкривали, а після загибелі військового 24 листопада відповіді не було.Загалом за час перемир'я з 27 липня 2020 року, за словами пана Хомчака, бойові втрати ЗСУ складають чотири загиблих на 14 поранених.
На розсуд командира
"Триває 122 доба всеосяжного перемир'я. Воно сьогодні є, але війна не закінчилась. Війська перебувають на своїх позиціях, а навпроти - незаконні збройні формування РФ", - заявив Руслан Хомчак на зустрічі з журналістами.Він наполягає, що перед ЗСУ стоїть завдання без необхідності вогонь не відкривати, щоб не провокувати на відповідні силові дії противника. У 99% випадків ці завдання українські військові підрозділи виконують.24 листопада штаб Операції об'єднаних сил повідомив про снайперський обстріл, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець 72-ї бригади. Згодом поранений помер.Пан Хомчак пояснив протокол, за яким військові можуть відкривати або не відкривати вогонь у відповідь в таких ситуаціях."Вчора вогонь у відповідь не відкривали… Командир сказав, що здійснювали евакуацію пораненого. Він поставив на перше місце порятунок життя військовослужбовця, щоб не зав'язати обстріл. У разі вогню у відповідь можна було зірвати евакуацію", - пояснив пан Хомчак.
Він каже, що не він і не командувач ООС ухвалюють рішення, а на місці командири вирішують, чи відкривати вогонь відповідно до ситуації. "Командир на місці бачить ситуацію, бачить ворога чи не бачить його, знає, який тип зброї використати, щоб уразити", - розповів Руслан Хомчак.При цьому Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що за цим самим алгоритмом командир 36-ї бригади морської піхоти 30 жовтня після обстрілу і загибелі двох військових ухвалив рішення про вогонь у відповідь."Вони бачили, звідки стріляли, вони їх накрили вогнем з автоматичних гранатометів", - пояснив Хомчак. Російські військовіТакож Руслан Хомчак розповів, чи є зараз на території ОРДЛО російські регулярні війська.За даними української розвідки, російських військовослужбовців в окремих районах Донецької та Луганської областей є не більше трьох тисяч. Це переважно офіцери та інструктори, які допомагають ухвалювати рішення."Російські солдати в окопах не сидять", - додав Хомчак. Для цього на Донбасі є багато найманців "з усієї географії України, Росії та Європи". За даними українських військових, в Донецьку цього року вперше випустили офіцерів з місцевого військового училища.Пан Хомчак повідомив, що до України зайшли 10-12 груп російських снайперів, які працюють проти українських військових.Також, за даними Хомчака, вся військова техніка та боєприпаси на Донбас постачаються з Росії, там же її ремонтують.Росія послідовно заперечує наявність своїх військових на Донбасі. Проте Володимир Путіна визнає, що після звільнення з лав збройних сил Росії люди можуть іти добровольцями на Донбас.