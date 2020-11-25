Помер Дієго Марадона

Автор фото, Getty Images

У Буенос-Айресі у віці 60 років помер легендарний футболіст Дієго Марадона. Він помер у себе вдома в результаті серцевого нападу, заявили представники його сім'ї та колеги.

"Дієго помер, я не можу повірити в це", - сказала агентству Reuters людина, близька до Марадони.

У кінці жовтня футболіста доправили в лікарню для проходження медичного обстеження і виписали 12 листопада.

Повідомлялося, що він переніс операцію на мозку.

У середу ЗМІ повідомили, що футболіст перебуває у критичному стані.

Автор фото, Getty Images

Марадона грав за збірну Аргентини з 1977 по 1994 рік і два роки займав пост головного тренера збірної.

Чемпіон світу 1986 року вважається одним з кращих гравців в історії футболу.

Він виступав в декількох провідних клубах, серед яких "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі" і "Севілья".

Автор фото, FC DYNAMO BREST Підпис до фото, В 2018 році Марадона працював у Білорусі

Легендарний футболіст завершував менеджерську кар'єру у футболі в "Динамо" Брест. У 2018 році він був головою правління білоруського клубу.