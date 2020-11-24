Біля Хортиці з Дніпра підняли унікальний артефакт козацьких часів
Біля острова Хортиця провели підводну археологічну операцію — з дна Дніпра підняли артилерійський лафет XVII-XVIII століття.
Лафет - це частина артилерійської системи, на якій закріплюється ствол гармати.
Його знайшов у Дніпрі в районі села Біленьке Запорізької області археолог з заповідника "Хортиця" Валерій Нефьодов.
Два дні водолази з ДСНС та з заповідника працювали на глибині 10 метрів, щоб підняти історичний артефакт.
Експедицію профінансував завод "Запоріжсталь".
Знайдений артилерійський лафет - це кований залізом дерев'яний каркас, призначений для закріплення ствола гармати вагою близько 2-3 тонн.
Його довжина - 4,4 м, ширина - 2,3 м. На корпусі є різні оковки, гальмівні елементи для наведення зброї.
Історики припускають, що лафет служив опорою для потужної гармати, яку використовували під час облоги у козацьких походах в 1730-х роках.
За всю історію досліджень Хортиці не знаходили таких артефактів.
Тепер знахідку відреставрують.