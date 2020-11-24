Біля Хортиці з Дніпра підняли унікальний артефакт козацьких часів

Автор фото, zaporizhstal.com Підпис до фото, Лафет піднімали з дна річки, де він пролежав кілька століть

Біля острова Хортиця провели підводну археологічну операцію — з дна Дніпра підняли артилерійський лафет XVII-XVIII століття.

Лафет - це частина артилерійської системи, на якій закріплюється ствол гармати.

Його знайшов у Дніпрі в районі села Біленьке Запорізької області археолог з заповідника "Хортиця" Валерій Нефьодов.

Два дні водолази з ДСНС та з заповідника працювали на глибині 10 метрів, щоб підняти історичний артефакт.

Автор фото, zaporizhstal.com

Експедицію профінансував завод "Запоріжсталь".

Знайдений артилерійський лафет - це кований залізом дерев'яний каркас, призначений для закріплення ствола гармати вагою близько 2-3 тонн.

Його довжина - 4,4 м, ширина - 2,3 м. На корпусі є різні оковки, гальмівні елементи для наведення зброї.

Історики припускають, що лафет служив опорою для потужної гармати, яку використовували під час облоги у козацьких походах в 1730-х роках.

За всю історію досліджень Хортиці не знаходили таких артефактів.

Тепер знахідку відреставрують.