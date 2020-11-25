Нові правила для водіїв, пішоходів та велосипедистів. Що тепер заборонено
Набули чинності нові правила дорожнього руху для водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.
Вони стосуються, зокрема, ременів безпеки у містах та пересування обабіч дороги в темну пору доби, повідомив у своєму Facebook перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.
Нові правила для водіїв та пасажирів зачеплять рух у населених пунктах.
Тепер водії та пасажири повинні бути пристебнуті під час руху завжди - і на передньому кріслі, і на задньому.
Винятки дозволені для водіїв та пасажирів з інвалідністю, "якщо це фізіологічно неможливо", а також для водіїв і пасажирів оперативних та спеціальних транспортних засобів.
Раніше в містах пасажири та водії таксі могли не пристібатись. Тож таксистам доведеться подбати про ремені безпеки на задніх сидіннях, наголошують у поліції.
Окремо у нових правилах наголошують на забороні змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх.
"Вони повинні бути чистими і достатньо освітленими", - підкреслив Білошицький.
Нововведення торкнуться також велосипедистів та пішоходів.
Відтепер велосипедистам можна рухатись смугою для громадського транспорту.
А пішоходам, які ходять проїжджою частиною чи узбіччям в темну пору добу чи в умовах недостатньої видимості, треба використовувати світлоповертальні елементи - стрічку, накрейку чи жилет.