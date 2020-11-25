Нові правила для водіїв, пішоходів та велосипедистів. Що тепер заборонено

Автор фото, Getty Images

Набули чинності нові правила дорожнього руху для водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Вони стосуються, зокрема, ременів безпеки у містах та пересування обабіч дороги в темну пору доби, повідомив у своєму Facebook перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові правила для водіїв та пасажирів зачеплять рух у населених пунктах.

Тепер водії та пасажири повинні бути пристебнуті під час руху завжди - і на передньому кріслі, і на задньому.

Винятки дозволені для водіїв та пасажирів з інвалідністю, "якщо це фізіологічно неможливо", а також для водіїв і пасажирів оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Раніше в містах пасажири та водії таксі могли не пристібатись. Тож таксистам доведеться подбати про ремені безпеки на задніх сидіннях, наголошують у поліції.

Окремо у нових правилах наголошують на забороні змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх.

"Вони повинні бути чистими і достатньо освітленими", - підкреслив Білошицький.

Нововведення торкнуться також велосипедистів та пішоходів.

Відтепер велосипедистам можна рухатись смугою для громадського транспорту.

А пішоходам, які ходять проїжджою частиною чи узбіччям в темну пору добу чи в умовах недостатньої видимості, треба використовувати світлоповертальні елементи - стрічку, накрейку чи жилет.