"Кетамін на $1 млрд" виявився засобом для чищення

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У Таїланді помилково вирішили, що затримали кетамін на майже 1 млрд доларів. Сталося "непорозуміння", заявив міністр юстиції країни Сомсак Тепсутін.

12 листопада місцева влада вилучила 11,5 тонни підозрілої речовини та оголосила, що це найбільша партія кетаміну, яку досі вдавалося виявити.

Але після лабораторних аналізів виявилось, що речовиною є ортофосфат натрію — сполука, яка зазвичай використовується як засіб для чищення.

Сомсак заявив, що "технічна помилка" в польових тестуваннях призвела до помилкової заяви.

Кетамін широко застосовують як знеболювальне, але через його галюциногенну дію його також називають "клубним наркотиком". В такому вигляді він може завдавати серйозної шкоди організму та навіть призводити до смерті.

Ортофосфат натрію візуально схожий на кетамін. Це біла порошкоподібна речовина, яку використовують для видалення плям або як харчову добавку.

"Це було непорозуміння, яке наше агентство повинно прийняти", - сказав Сомсак журналістам, додавши, що сталася "технічна помилка", повідомляє Bangkok Post.

За його словами, попередні тести, які реагують на кетамін, відреагували так само на ортофосфат натрію.

Але під час повторного тестування в відповідній лабораторії виявилось що біла речовина — це таки засіб для чищення.