Греммі-2021. Список номінантів і фаворити
Бейонсе, Тейлор Свіфт та Дуа Ліпа лідирують серед номінантів на премію Греммі 2021 року.
На рахунку Бейонсе дев'ять номінацій, у тому числі чотири за Black Parade (Чорний парад) - гімн протестів, випущений цього літа в розпал акцій Black Lives Matter (Життя темношкірих важливе).
Відтак, загалом за всі роки у співачки є 79 номінацій, що робить її найбільш номінованою на Греммі співачкою.
Свіфт має шість номінацій та всі шанси втретє взяти премію за найкращий альбом року завдяки її Folklore (Фольклор).
Також по шість номінацій в арсеналі мають Дуа Ліпа за свою дискотечну Future Nostalgia (Ностальгія майбутнього) і репер Roddy Ricch.
Церемонія нагородження відбудеться 31 січня 2021 року.
Загалом список номінантів на Греммі-2021 виглядає так:
Запис року
- Black Parade - Бейонсе
- Colors - Black Pumas
- Rockstar - DaBaby ft Roddy Ricch
- Say So - Doja Cat
- Everything I Wanted - Біллі Айліш
- Don't Start Now - Дуа Ліпа
- Circles - Post Malone
- Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé
Пісня року
- Black Parade - Бейонсе
- The Box - Roddy Ricch
- Cardigan - Тейлор Свіфт
- Circles - Post Malone
- Everything I Wanted - Біллі Айліш
- Don't Start Now - Дуа Ліпа
- I Can't Breathe - H.E.R.
- If The World Was Ending - JP Saxe ft Julia Michaels
Альбом року
- Chilombo - Дженей Айко
- Black Pumas - Black Pumas
- Everyday Life - Coldplay
- Djesse vol. 3 - Джейкоб Кольєр
- Women In Music Pt III - Haim
- Future Nostalgia - Дуа Ліпа
- Hollywood's Bleeding - Post Malone
- Folklore - Тейлор Свіфт
Кращий новий виконавець
- Інгрід Андресс
- Фібі Бріджерс
- Chika
- Ноа Сайрус
- D Smoke
- Doja Cat
- Kaytranada
- Megan Thee Stallion