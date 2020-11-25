Греммі-2021. Список номінантів і фаворити

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Бейонсе, Тейлор Свіфт та Дуа Ліпа лідирують серед номінантів на премію Греммі 2021 року.

На рахунку Бейонсе дев'ять номінацій, у тому числі чотири за Black Parade (Чорний парад) - гімн протестів, випущений цього літа в розпал акцій Black Lives Matter (Життя темношкірих важливе).

Відтак, загалом за всі роки у співачки є 79 номінацій, що робить її найбільш номінованою на Греммі співачкою.

Свіфт має шість номінацій та всі шанси втретє взяти премію за найкращий альбом року завдяки її Folklore (Фольклор).

Також по шість номінацій в арсеналі мають Дуа Ліпа за свою дискотечну Future Nostalgia (Ностальгія майбутнього) і репер Roddy Ricch.

Церемонія нагородження відбудеться 31 січня 2021 року.

Загалом список номінантів на Греммі-2021 виглядає так:

Запис року

Black Parade - Бейонсе

Colors - Black Pumas

Rockstar - DaBaby ft Roddy Ricch

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Біллі Айліш

Don't Start Now - Дуа Ліпа

Circles - Post Malone

Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Пісня року

Black Parade - Бейонсе

The Box - Roddy Ricch

Cardigan - Тейлор Свіфт

Circles - Post Malone

Everything I Wanted - Біллі Айліш

Don't Start Now - Дуа Ліпа

I Can't Breathe - H.E.R.

If The World Was Ending - JP Saxe ft Julia Michaels

Альбом року

Chilombo - Дженей Айко

Black Pumas - Black Pumas

Everyday Life - Coldplay

Djesse vol. 3 - Джейкоб Кольєр

Women In Music Pt III - Haim

Future Nostalgia - Дуа Ліпа

Hollywood's Bleeding - Post Malone

Folklore - Тейлор Свіфт

Кращий новий виконавець

Інгрід Андресс

Фібі Бріджерс

Chika

Ноа Сайрус

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion