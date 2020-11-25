Греммі-2021. Список номінантів і фаворити

Бейонсе

Автор фото, Getty Images

Бейонсе, Тейлор Свіфт та Дуа Ліпа лідирують серед номінантів на премію Греммі 2021 року.

На рахунку Бейонсе дев'ять номінацій, у тому числі чотири за Black Parade (Чорний парад) - гімн протестів, випущений цього літа в розпал акцій Black Lives Matter (Життя темношкірих важливе).

Відтак, загалом за всі роки у співачки є 79 номінацій, що робить її найбільш номінованою на Греммі співачкою.

Свіфт має шість номінацій та всі шанси втретє взяти премію за найкращий альбом року завдяки її Folklore (Фольклор).

Також по шість номінацій в арсеналі мають Дуа Ліпа за свою дискотечну Future Nostalgia (Ностальгія майбутнього) і репер Roddy Ricch.

Церемонія нагородження відбудеться 31 січня 2021 року.

Загалом список номінантів на Греммі-2021 виглядає так:

Запис року

  • Black Parade - Бейонсе
  • Colors - Black Pumas
  • Rockstar - DaBaby ft Roddy Ricch
  • Say So - Doja Cat
  • Everything I Wanted - Біллі Айліш
  • Don't Start Now - Дуа Ліпа
  • Circles - Post Malone
  • Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Пісня року

  • Black Parade - Бейонсе
  • The Box - Roddy Ricch
  • Cardigan - Тейлор Свіфт
  • Circles - Post Malone
  • Everything I Wanted - Біллі Айліш
  • Don't Start Now - Дуа Ліпа
  • I Can't Breathe - H.E.R.
  • If The World Was Ending - JP Saxe ft Julia Michaels

Альбом року

  • Chilombo - Дженей Айко
  • Black Pumas - Black Pumas
  • Everyday Life - Coldplay
  • Djesse vol. 3 - Джейкоб Кольєр
  • Women In Music Pt III - Haim
  • Future Nostalgia - Дуа Ліпа
  • Hollywood's Bleeding - Post Malone
  • Folklore - Тейлор Свіфт

Кращий новий виконавець

  • Інгрід Андресс
  • Фібі Бріджерс
  • Chika
  • Ноа Сайрус
  • D Smoke
  • Doja Cat
  • Kaytranada
  • Megan Thee Stallion

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