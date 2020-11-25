Онлайн карта коронавірусу: друга чи третя хвиля?

на мапі Підтверджені випадки у світі Навести на Світ Африка Північна Америка Латинська Америка та Кариби Азія Європа Близький Схід Океанія Показати 59 135 379 випадки 1 396 068 померли Group 4 Будь ласка, оновіть браузер, щоб побачити повну версію мапи Кола показують число підтверджених випадків коронавірусу в країні. Джерело: Університет Джонса Гопкінса (Балтимор, США), місцева влада

Коронавірус інфікує легені. Симптоми починаються з лихоманки, що супроводжується сухим кашлем, який може призвести до проблем з диханням. В середньому симптоми починають з'являтися через п'ять днів, однак у деяких людей вони можуть проявитися набагато пізніше.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інкубаційний період триває до 14 днів, але деякі дослідники кажуть, що він може тривати до 24 днів.