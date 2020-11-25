Онлайн карта коронавірусу: друга чи третя хвиля?
Коронавірус інфікує легені. Симптоми починаються з лихоманки, що супроводжується сухим кашлем, який може призвести до проблем з диханням. В середньому симптоми починають з'являтися через п'ять днів, однак у деяких людей вони можуть проявитися набагато пізніше.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інкубаційний період триває до 14 днів, але деякі дослідники кажуть, що він може тривати до 24 днів.
Люди найбільш заразні, коли мають симптоми, але існують припущення, що поширювати вірус вони можуть ще до появи симптомів. Ранні симптоми легко сплутати з іншими респіраторними захворюваннями, зокрема застудою та грипом.