Меган Маркл зізналася, що втратила другу дитину

Автор фото, Getty Images

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла, що в липні цього року у неї стався викидень.

У статті для газети New York Times вона зізналася, що для неї це стало "майже нестерпним горем".

За словами дружини принца Гаррі, сина спадкоємця британського престолу принца Чарльза, "втрати і біль супроводжували усіх нас у 2020".

Арчі, перший син Меган Маркл і принца Гаррі, народився 6 травня 2019 року.

Меган розповіла, що того ранку вона відчула різкий біль, а вже годину потому з лікарняного ліжка спостерігала, як "серце мого чоловіка розбивається у той час, коли він намагався зібрати зруйновані шматки мого".

"Коли я обіймала свого первістка, я розуміла, що втрачаю другу дитину", - написала вона.

39-річна Меган поділилася своїм досвідом, щоби закликати людей "запитувати інших: "Чи все у вас гаразд?" на час святкування Дня подяки в США.

Автор фото, CHRIS ALLERTON/SUSSEXROYAL

Герцог і герцогиня переїхали до Каліфорнії, щоби жити якомога далі від уваги ЗМІ.

У січні 2020 року подружжя оголосили про своє рішення відійти від справ королівської сім'ї. Принц Гаррі вважався шостим у черзі на британський престол.

Останнім британським монархом, який відмовився від престолу, був король Едуард VIII, який зрікся 10 грудня 1936 року.