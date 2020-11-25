Менструальна бідність. Шотландія запровадила безплатні тампони і прокладки

Клер Даймонд

BBC Scotland News

Автор фото, Getty Images

Шотландія першою у світі на законодавчому рівні закріпила право жінок на отримання безкоштовних тампонів і прокладок.

У вівторок парламент Шотландії одностайно проголосував за закон про безкоштовні засоби гігієни для жінок.

Тепер місцеві органи влади юридично зобов'язані забезпечити доступність безкоштовних тампонів і прокладок "кожному, кому вони потрібні". Це пропонують робити за схемою розповсюдження безкоштовних презервативів.

Авторкою законопроєкту є депутатка від лейбористів Моніка Леннон, яка з 2016 року проводить кампанію за доступність засобів жіночої гігієни.

За її словами, це "практичний і прогресивний" законодавчий акт, важливість якого зросла ще більше через пандемію коронавірусу.

"Місячні не припиняються під час пандемій, а тому покращення доступу до базових засобів жіночої гігієни є як ніколи важливим", - додала депутатка.

Боротьба з бідністю

Терміном "менструальна бідність" (period poverty) описують ситуацію, коли жінки з низьким рівнем доходу не можуть дозволити собі гігієнічні засоби.

Якщо місячні в середньому тривають близько п'яти днів, тампони та прокладки можуть коштувати до 8 фунтів стерлінгів на місяць, для деяких жінок це може бути значною витратою.

Це дійсно проблема?

Опитування 2 тисяч молодих шотландок показало, що майже кожна четверта школярка і студентка коледжу чи університету в Шотландії мали фінансові труднощі з покупкою засобів особистої гігієни.

Автор фото, Getty Images

Загалом у Великій Британії близько 10% дівчат не могли дозволити собі купити прокладки та тампони, для 15% - це було досить складно, 19% обрали менш придатний продукт через вартість, свідчить дослідження.

Крім доступності засобів гігієни, закон переслідує й ще одну мету - позбавити менструацію стигми у суспільстві. Це насамперед важливо для юних жінок. Як свідчать дослідження, 71% дівчат віком 14-21 рік почуваються незручно, купуючи засоби жіночої гігієни.

Закон намагається подолати й ще одну проблеми, пов'язану з освітою. Дослідники виявили, що майже половина опитаних дівчат пропускають школу через місячні.

Що вже зроблено?

Школи, коледжи та університети Шотландії вже певний час фінансують засоби жіночої гігієни, як-от тампони, прокладки та товари багаторазового використання.

Уряд Шотландії виділив 5,2 млн. фунтів стерлінгів на цей проєкт, пів мільйона з них отримала благодійна організація FareShare, яке роздає безкоштовні засоби гігієни сім'ям з низьким доходом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Доступ до безкоштовних засобів гігієни для жінок пропонують робити за схемою розповсюдження безплатних презервативів

Ще 4 млн фунтів стерлінгів були надані місцевим радам для розповсюдження у громадських місцях, і зокрема, 50 тис. - спортивним клубам.

В інших місцях

З січня цього року безкоштовні засоби жіночої гігієни мають усі початкові та середні школи Англії.

Закон, який гарантує безплатні тампони і прокладки у школах, ухвалили й декілька штатів США.

Податок на тампони

З 2001 року ПДВ на засоби особистої гігієни у Великій Британії складає 5%.

Закони ЄС забороняли скасування або зниження "податку на тампони", але після виходу Британії із Союзу це правило може змінитися.

Автор фото, PA Media

Однак протягом останніх п'яти років гроші, отримані з податку на гігієнічні засоби, уряд використовував для підтримки жіночих та благодійних організацій.

Низка країн вже знизили або скасували податки на гігієнічну продукцію.

Серед них - десять штатів США, а також Кенія, Канада, Австралія, Індія, Колумбія, Малайзія, Нікарагуа, Ямайка, Нігерія, Уганда, Ліван та Тринідад і Тобаго.