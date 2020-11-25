Менструальна бідність. Шотландія запровадила безплатні тампони і прокладки
- Клер Даймонд
- BBC Scotland News
Шотландія першою у світі на законодавчому рівні закріпила право жінок на отримання безкоштовних тампонів і прокладок.
У вівторок парламент Шотландії одностайно проголосував за закон про безкоштовні засоби гігієни для жінок.
Тепер місцеві органи влади юридично зобов'язані забезпечити доступність безкоштовних тампонів і прокладок "кожному, кому вони потрібні". Це пропонують робити за схемою розповсюдження безкоштовних презервативів.
Авторкою законопроєкту є депутатка від лейбористів Моніка Леннон, яка з 2016 року проводить кампанію за доступність засобів жіночої гігієни.
За її словами, це "практичний і прогресивний" законодавчий акт, важливість якого зросла ще більше через пандемію коронавірусу.
"Місячні не припиняються під час пандемій, а тому покращення доступу до базових засобів жіночої гігієни є як ніколи важливим", - додала депутатка.
Боротьба з бідністю
Терміном "менструальна бідність" (period poverty) описують ситуацію, коли жінки з низьким рівнем доходу не можуть дозволити собі гігієнічні засоби.
Якщо місячні в середньому тривають близько п'яти днів, тампони та прокладки можуть коштувати до 8 фунтів стерлінгів на місяць, для деяких жінок це може бути значною витратою.
Це дійсно проблема?
Опитування 2 тисяч молодих шотландок показало, що майже кожна четверта школярка і студентка коледжу чи університету в Шотландії мали фінансові труднощі з покупкою засобів особистої гігієни.
Загалом у Великій Британії близько 10% дівчат не могли дозволити собі купити прокладки та тампони, для 15% - це було досить складно, 19% обрали менш придатний продукт через вартість, свідчить дослідження.
Крім доступності засобів гігієни, закон переслідує й ще одну мету - позбавити менструацію стигми у суспільстві. Це насамперед важливо для юних жінок. Як свідчать дослідження, 71% дівчат віком 14-21 рік почуваються незручно, купуючи засоби жіночої гігієни.
Закон намагається подолати й ще одну проблеми, пов'язану з освітою. Дослідники виявили, що майже половина опитаних дівчат пропускають школу через місячні.
Що вже зроблено?
Школи, коледжи та університети Шотландії вже певний час фінансують засоби жіночої гігієни, як-от тампони, прокладки та товари багаторазового використання.
Уряд Шотландії виділив 5,2 млн. фунтів стерлінгів на цей проєкт, пів мільйона з них отримала благодійна організація FareShare, яке роздає безкоштовні засоби гігієни сім'ям з низьким доходом.
Ще 4 млн фунтів стерлінгів були надані місцевим радам для розповсюдження у громадських місцях, і зокрема, 50 тис. - спортивним клубам.
В інших місцях
З січня цього року безкоштовні засоби жіночої гігієни мають усі початкові та середні школи Англії.
Закон, який гарантує безплатні тампони і прокладки у школах, ухвалили й декілька штатів США.
Податок на тампони
З 2001 року ПДВ на засоби особистої гігієни у Великій Британії складає 5%.
Закони ЄС забороняли скасування або зниження "податку на тампони", але після виходу Британії із Союзу це правило може змінитися.
Однак протягом останніх п'яти років гроші, отримані з податку на гігієнічні засоби, уряд використовував для підтримки жіночих та благодійних організацій.
Низка країн вже знизили або скасували податки на гігієнічну продукцію.
Серед них - десять штатів США, а також Кенія, Канада, Австралія, Індія, Колумбія, Малайзія, Нікарагуа, Ямайка, Нігерія, Уганда, Ліван та Тринідад і Тобаго.
Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.