Уряд погрожує українцям карантином на новорічні свята

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Кабінет міністрів розглядає можливість введення в Україні карантину на зимові свята.

Про це на засіданні уряду завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Готуємось до всіх можливих сценаріїв, в тому числі до можливого введення карантину на зимові свята", - сказав він.

Пан Шмигаль наголосив, що зараз вся Україна за рівнем захворюваності на COVID-19 в помаранчевій зоні, а нинішній карантин вихідного дня - "зважена альтернатива жорсткому карантину".

За його словами, мобільні оператори фіксують найменший рівень мобільності населення з часу жорсткого карантину навесні. Тож на початку грудня Україна має вийти на плато і стабілізувати ситуацію з приростом хворих.

"Про введення більш жорстких заходів зараз не йдеться. Але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби", - підкреслив він.

"Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації", - додав прем'єр.