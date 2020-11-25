MH17: суд відкинув всі версії, не пов'язані з російським "Буком"

Автор фото, Reuters

Суд у Нідерландах, який розглядає справу про збиття MH17 на Донбасі у 2014 році, відмовився надати більше часу для розгляду альтернативних версій катастрофи.

Таким чином єдиною версією, яку готові розглядати судді, залишився висновок слідчих про те, що літак збили з російської зенітно-ракетної установки "Бук".

Раніше міністерство оборони Росії та російський державний концерн "Алмаз-Антей" припускали, що літак могли збити з зенітно-ракетного комплексу Збройних сил України.

Проте слідство цю версію відкинуло, оскільки заявлене місце пуску не відповідало допустимій траєкторії польоту ракети або ж свідки з місцевих жителів чи колишніх бойовиків так званої ДНР заперечили можливість пуску з цих точок.

Захист одного з обвинувачених в причетності до збиття - росіянина Олега Пулатова - просив суд розслідувати альтернативні версії катастрофи, проте голова суддівської колегії Хендрік Стейнхейс заявив, що "клопотання слід відхилити".

Автор фото, courtmh17.com Підпис до фото, Олег Пулатов і його нідерландські адвокати під час особистої зустрічі в Росії

"Перед стороною захисту не стоїть завдання довести правильність альтернативних сценаріїв події, - цитує агентство Інтерфакс одного з суддів. - У захисту немає необмежених прав на те, щоб просити додаткові розслідування. Суд повинен домогтися того, щоб розгляд справи проводився без затягування часу".

Слухання у справі про катастрофу літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines проводить Гаазький суд, слухання проходять в юридичному комплексі біля аеропорту Схіпхол в Амстердамі, звідки 17 липня 2014 року вилетів літак.

Серед обвинувачених в причетності до збиття літака і смерті 298 осіб - троє громадян Росії і один громадянин України.