Вищі пенсії і прожитковий мінімум. Що ще зміниться з 1 грудня

У грудні має зрости прожитковий мінімум, і, відповідно, трохи зростуть пенсії. Натомість електрика (суттєво) і газ (несуттєво) подорожчають.

"Мінімум" - більший. На що це вплине?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Прожитковий мінімум зросте. Але навіть не на 100 грн

З 1 грудня, згідно з законом про бюджет, зросте прожитковий мінімум. Загальний прожитковий мінімум становитиме 2189 грн на місяць. Це на 71 грн більше, ніж показник, що діяв з липня цього року.

Але його беруть за основу для розрахунків низки соцвиплат. Наприклад, для розрахунку аліментів беруть прожитковий мінімум для дітей. Якщо дитині до 6 років, він становитиме 1921 грн на місяць, а з 6 до 18 років - 2395 грн. Аліменти не можуть бути меншими, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку, але й не більше 10 прожиткових мінімумів.

Від "дитячого" прожиткового мінімуму залежить і соціальна допомога самотнім матерям, - якщо їхні оходи не перевищують мінімум.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум зросте до 2270 грн на місяць. Саме цей показник враховується при індексації заробітних плат. Він же береться за основу виплат з безробіття, які не можуть перевищувати чотири прожиткових мінімуми для працездатної особти, тобто з 1 грудня це буде 9080 грн.

Для жінок, які є найманими працівниками чи підприємцями, що сплачують ЄСВ, розмір декретних виплат не може бути меншим, ніж 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Разом із тим, мінімальна зарплатня поки що залишається незмінною, і становить 5000 грн на місяць.

Пенсії зростуть. Переважно на кілька гривень

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Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум є базою для розрахунку пенсії. Тож мінімальна пенсія також зросте - до 1769 грн на місяць. Це на 57 грн більше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що діяв від липня цього року.

Як повідомили у Пенсійному фонді, через це пенсії для непрацюючих пенсіонерів автоматично перерахують.

Втім, мінімальну пенсію в Україні отримують не так багато пенсіонерів, тож і підвищення пенсій для багатьох буде далеко не на 57 грн.

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Втім, левова частка українських пенсіонерів мають не набагато вищі пенсії, ніж ті, хто отримують мінімальну. Із понад 11,2 млн пенсіонерів 45% мають від 2000 до 3000 грн на місяць, ще 15% - від 3000 до 4000 грн.

Саме вони отримують певні доплати, розмір яких, як пояснили у Пенсійному фонді, залежатиме від того, яка саме складова пенсії залежить від прожиткового мінімуму, наприклад, це може бути доплата за понаднормовий стаж.

Наприклад, якщо доплата за 4 роки понаднормового стажу складала 68,48 грн (1712 грн х 4 %), то з 1 грудня 2020 року вона складатиме 70,76 грн (1769 грн х 4 %), пояснюють у Пенсійному фонді. Відповідно розмір пенсії збільшиться на 2,28 грн.

За даними Пенсійного фонду, на 1 жовтня пенсію за віком в Україні отримували трохи менш як 8,5 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір такої пенсії - 3 430 грн на місяць.

Півмільйона військових пенсіонерів отримують в середньому 5 502 грн, а довічне утримання 3,5 тисячі суддів, які отримують пенсії за окремим законом, становить в середньому 52 420 грн на місяць.

Зі зростанням мінімальної пенсії зросте і максимальна пенсія за віком - до 17 690 грн. Але щоб мати таку пенсію за законом про загальне пенсійне забезпечення, треба мати стаж не менше 35 років та офіційну зарплату у понад 53 тис. грн.

Постачання електрики подорожчає. На третину

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З 1 грудня за рішенням Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тариф на передачу електроенергії споживачам зросте на 30,2% - з нинішніх 240,23 грн/МВт·год до 312,76 грн/МВт·год.

Оператором передачі електроенергії є НЕК "Укренерго". Простіше кажчи, у грудні тариф "Укренерго" із 24 копійок за кВт-год підвищується до 31 коп. Таким чином, вартість доставки електроенергії для всіх категорій споживачів від початку грудня зростає на 7 копійок.

Як пояснив керівник компанії, підвищення тарифу неможливо уникнути через проблему компенсацій виробникам зеленої енергії.

"Ми не прихильники істотного підвищення тарифу, але "Укренерго" сьогодні перебуває в становищі, яке не дає можливості утримувати тариф на рівні. Він не покриває певні статті витрат, передбачених законодавством, - заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. - При цьому ми найбільше зацікавлені в тому, щоб тариф на передачу залишався стабільним і для фінансування "зеленого" тарифу були знайдені додаткові джерела фінансування".

Передусім підвищення тарифів боляче вдарить по виробниках, особливо тих, які використовують багато електрики у виробництві. Але очевидно також, що через певний час це підвищення може відбитися і на платіжках побутових споживачів.

У міністерстві енергетики вже анонсували можливість підвищення тарифів на електрику для населення.

"Я думаю, з наступного тижня буде готове до прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача. Зараз останні місяці ведеться робота, щоб прийняти з цього болючого питання максимально зважене рішення", - заявив виконувач обов'язків міністра Юрій Бойко.

За його словами, нині регульовані тарифи на електрику для побутових споживачів є такими, що ними можна покрити лише вартість доставки, без урахування самого товару - електроенергії.

Газ для виробників тепла подорожчає. Але не суттєво

У листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних обов'язків (PSO), становитиме 5 375,37 грн за тисячу кубів (без ПДВ та витрат на транспортування). Це лише на гривню дорожче, ніж у жовтні, коли ціна газу для виробників тепла підскочила одразу на тисячу грн.

"Відносно тепла погода та низький попит на природний газ в Європі утримують ціну газу на (міжнародних) хабах на рівні жовтня", - пояснили у Нафтогазі.

Разом з ПДВ ціна газу для тепловиків за листопад становитиме 6 450 грн за тисячу кубів.

Виробники тепла - наразі єдині учасники ринку газу, які отримують газ за регульованими цінами, хоч вони і залежать від того, що відбувається на світових енергетичних ринках.

Промисловість та населення платять за газ за ринковими цінами.

"Нафтогаз" вирішив не змінювати свій грудневий тариф і залишив його на рівні листопада - 6,33 грн за куб з ПДВ за тарифом "Місячний" і 6,45 грн за куб з ПДВ за тарифом "Річний".

Ці тарифи є найнижчими на ринку. Проте в "Нафтогазі" підкреслюють, що ці тарифи - лише для клієнтів компанії. А частка "Нафтогазу" на ринку побутових споживачів складає приблизно 2,5%.

Разом із тим, є постачальники, які пропонують споживачам газ за схожою ціною. Наприклад, постачальник Yasno пропонує клієнтам купувати газ у грудні за ціною у 6,49 грн за куб з оплатою в кінці місяця.

Інші постачальники пропонують газ для населення за цінами від 7,15 грн за куб до 8,8 грн за куб.

До банку - з цифровим паспортом

З 1 грудня 2020 року для ідентифікації клієнта та касових операцій банки почнуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у додатку "Дія".

До того ж Нацбанк спростив низку норм, пов'язаних із проведенням касових операцій.

Зокрема, спрощується процедура приймання банками на дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот та монет національної валюти та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти.

"У відповідній довідці замість паспортних даних клієнт має надати контактну інформацію (номер телефона та/або електронну адресу)", - йдеться у повідомленні НБУ.