Рятувальники знайшли власників весільних обручок, загублених посеред моря

Автор фото, Open Arms

Коли рятувальники знайшли посеред Середземного моря рюкзак, всередині якого були дві весільні обручки, то припускали, що їхніх власників вже може не бути серед живих.

Рюкзак, про який йде мова, виявили на напівзатопленому човні, що перекинувся посеред моря кількома тижнями раніше. Тоді загинуло п'ятеро людей.

Проте рятувальники все ж вирішили розповісти про знахідку працівникам гуманітарних служб Італії, і ті почали пошуки.

На їхнє здивування власники обручок знайшлися - це Ахмед і Дуду, молода пара із Алжиру. Саме їхні імена викарбувані на обручках.

Вони кажуть, що були впевнені - втратили обручки назавжди.

"Коли я оприлюднив фото у соцмережах, я й подумати не міг, що знайдуться ті, кому належить цей рюкзак", - розповідає Ахмад Аль Русан, працівник благодійної організації MSF.

"Я думав, що він, ймовірно, належав комусь із тих, хто загинув", - додає він.

Аль Русан був частиною групи, яка надавала психологічну підтримку Ахмеду, Дуду та ще 13 мігрантам, човен яких перекинувся неподалік острова Лампедуза.

Подружжя мешкало в Лівії, але кажуть, що були змушені тікати в Європу після того, як перебувати у їхній країні стало занадто небезпечно.

До того, як човен перевернувся, вони пливли на ньому упродовж 48 годин. Серед п'ятьох загиблих була, зокрема, дитина віком 18 місяців. Одна з мігранток - 9-річна дівчинка - втратила маму та сестру.

Ахмеда й Дуду врятував рибалка, який доставив їх на Сицилію. Там їм і показали фото їхнього рюкзака із обручками.

Чоловік пояснив, що обручки перебували в рюкзаку, оскільки були пошкоджені - пара планувала відремонтувати їх після прибуття до Європи.

"Він був дуже емоційним і був радий знайти кільця - вони були для нього чимось дуже особистим. Але водночас він не міг викинути з голови думки про п'ятьох загиблих, з якими він перебував на одному човні", - розповідає Ахмад Аль Русан, із благодійної організації MSF.

Рюкзак поки що перебуває на човні рятувальників - подружжю його повернуть після карантину.