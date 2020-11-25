Де знайти кисень для мами - історія двох сімей

Попри заяви міністра охорони здоров'я Максима Степанова про повний контроль над ситуацією з лікуванням ковіду в Україні, ліжок із киснем на хворих не вистачає.

Матері Павла Морозова 74 роки. Медики попросили родину знайти для неї кисневий концентратор, адже дихати самостійно Надія Миколаївна не могла, а залишати в шпиталі після лікування ковіду жінку не могли - вже мали на її місце наступного пацієнта.

Бабусі Анастасії Сміхун 85 років. Її родичів лікарі теж попросили знайти перед випискою кисневий концентратор.

Станом на 23 листопада, зі слів міністра Степанова, в Україні понад 53 тисяч "ковідних" ліжок, а пацієнтів практивно вдвічі менше - майже 28 тисяч. Утім з цих ліжок лише 26 тисяч є під'єднаними до кисню.

Волонтери, які збирають гроші на кисневі концентратори для таких пацієнтів, як мати Павла та бабуся Анастасії, кажуть, що вважати "ковідним" можна лише те ліжко, яке має кисневу підтримку, адже більшість важких пацієнтів потрапляють до лікарні саме тому, що мають проблеми з диханням.

Користуючись цією логікою, станом на 23 листопада в Україні з майже 28 тисяч "ковідних" пацієнтів ліжкомісця з киснем мали 26 тисяч людей.