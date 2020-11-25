Україні присудили технічну поразку в матчі зі Швейцарією

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Апеляційний комітет УЄФА зарахував збірній України технічну поразку в матчі зі Швейцарією, який мав відбутися 17 листопада, але зрештою був скасуваний.

"За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3", - йдеться на сайті Української асоціації футболу.

Українська сторона вже заявила, що оскаржуватиме це рішення.

"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в міста Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною".

Що сталося?

Поєдинок зі Швейцарією був останнім матчем розіграшу Ліги Європи - перед поєдинком Україна посідала третє місце в своїй групі - після Німеччини та Іспанії. На останньому місці йшла Швейцарія.

Українців, для того аби залишитися в елітному дивізіоні Ліги націй, влаштовувала б перемога або навіть нічия.

Проте в день матчу його скасувала влада кантону Люцерн - через Covid-19 в кількох українців.

17 листопада стало відомо про позитивний результат тесту гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. Як і раніше інфікованих Макаренка, Соболя та Різника, їх помістили на ізоляцію.

Кривцов та Мораес нещодавно вже хворіли на Covid-19 й у них мали б бути антитіла.

Як повідомляла пресслужба збірної, УЄФА зважала на цей факт і допускала Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців з позитивним тестом у командних подіях.

Українська сторона запевняла, що все одно може вийти на поле й зіграти поєдинок - адже є достатня кількість неінфікованих гравців. Проте головний лікар кантону Люцерн вирішив інакше.

"Ми готові були грати, в нас була достатня кількість гравців з негативними тестами для того, аби зіграти. Але рішення приймала влада Люцерна", - заявляв головний тренер збірної Андрій Шевченко.

Окрім того, розглядався варіант із проведенням поєдинку на наступний день - за умови, що Україна викличе нових гравців. Проте УАФ заявила, що не встигне так швидко зібрати нову команду.

Рішення Апеляційного комітету УЄФА про технічну поразку означає, що Україна, якщо суд у Лозанні не винесе інше рішення, - понизяться в класі і "вилетить"до дивізіону В.