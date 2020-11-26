"Дайте пляшку, я нап'юся". Українські фанати обурені технічною поразкою збірної

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"Шок", "несправедливість" і "неповага" - українська футбольна спільнота не приховує обурення вчорашнім рішенням УЄФА про технічну поразку для України у вирішальному матчі зі Швейцарією, який так і не відбувся.

Хоча перед матчем в кількох українців виявили коронавірус, правила УЄФА не передбачають скасування поєдинку з цієї причини - якщо в команді є принаймні 13 неінфікованих гравців, матч, за регламентом, має відбутися. Така кількість футболістів, готових вийти на поле, у збірної України була.

Але матч за наполяганням головного лікаря кантону Люцерн все одно скасували, пославшись на місцеві медичні норми.

На той момент, 17 листопада, лунали версії, що гру можуть перенести на наступний рік або ж взагалі визначити її результат шляхом жеребкування.

Проте ввечері у середу, 25 числа, комітет УЄФА дійшов висновку, що поєдинок не зіграли саме з провини української сторони - цим і обґрунтували технічну поразку з рахунком 0:3.

Скандальності ситуації додає й те, що матч України та Швейцарії був вирішальним: його результат мав визначити, хто із них "вилетить" до нижчого дивізіону Ліги націй.

Рішення УЄФА означає, що пониження в класі очікує саме на українську збірну.

Розповідаємо, як розгорталися події навколо резонансного поєдинку і як на вердикт УЄФА відреагували в обох країнах.

Позитивні тести на коронавірус

Очікування від матчу в Україні були цілком оптимістичними: у жовтні національній збірній вдалося сенсаційно вирвати перемогу над Іспанією, а в листопаді - попри поразку - показати непогану гру з Німеччиною.

Тепер, аби залишитися в елітному дивізіоні Ліги націй, де виступають топові команди Європи, залишалося набрати очки зі Швейцарією - Україну задовольнила б не лише перемога, а й навіть нічия.

Завдання видавалося хоч і непростим, але реалістичним - попередній поєдинок збірних завершився перемогою України із рахунком 2:1.

Зранку 15 листопада, перед вильотом до Швейцарії збірна України здала тести на коронавірус у Німеччині, а вже по прильоту прийшли результати: в усіх гравців вони негативні.

Це обнадіювало, адже перед попередніми поєдинками COVID-19 вже викреслював зі складу збірної велику групу футболістів. Тож у перший день перебування в Швейцарії на проблеми ніщо не натякало.

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Але незабаром прийшли уточнені результати тестування - як з'ясувалося, троє українців таки мають COVID-19. Їх одразу ж ізолювали.

Саме після цього почалися проблеми, каже менеджер збірної України Олексій Таргонський.

На 16 листопада збірній України наказали пройти ще один ПЛР-тест, а тренування за день до матчу доводилося проводити в жахливих, як кажуть у штабі, умовах.

"Приїхали на стадіон, там були зачинені роздягальні, не було можливості скористатися туалетом, попити чаю. Було дивно й неприємно від такого дискримінаційного ставлення. Якоюсь мірою тренування було зірвано", - скаржиться Таргонський.

Про дещо зневажливе ставлення до збірної України з боку швейцарців говорить і захисник "жовто-синіх" Юхим Конопля.

"Поле для тренувань нам дали жахливої якості. Бруд, трава пів метра. Де таке бачено, щоб національна збірна тренувалася в таких умовах? Впевнений, що в них є поля набагато кращі. Ось в таких маленьких нюансах все це (ставлення до України - Ред.) і виражалося".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попередня зустріч збірних закінчилася перемогою України

Зранку 17 числа, в день поєдинку, коронавірус підтвердився ще в трьох футболістів - Малиновського, Мораєса та Кривцова - а також у тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Останні троє раніше вже перехворіли на Covid-19.

Хоча УЄФА не наполягало на скасуванні матчу, головний лікар кантону Люцерн вирішив відправити одразу весь склад українців на карантин. Вже по обіді 17 числа стало зрозуміло, що поєдинок цього дня не відбудеться - місцеві медичні норми мають вищу юридичну силу за правила УЄФА.

Наступного дня збірна України вилетіла зі Швейцарії.

По поверненню до Києва збірники здали ПЛР-тести в лабораторії, сертифікованій УЄФА, - і всі результати знову виявилися негативними.

"Ми зробили все"

Ще у Швейцарії сторони намагалися знайти вирішення проблеми: в України була достатня кількість неінфікованих гравців, готових вийти на поле, штаб збірної також пропонував перенести матч. Але проти перенесення - приміром, на наступний рік - виступала Швейцарія, оскільки в неї, мовляв, немає вільних дат для проведення гри.

"Я як головний тренер, хлопці - ми зробили все, щоб матч відбувся. В нас було достатньо гравців з негативними тестами, щоб провести цей матч", - пояснював наставник збірної Андрій Шевченко.

Проте головний лікар кантону Люцерн був непохитний: поєдинку не буде.

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Розглядався варіант провести матч за умови, що Україна оперативно - вже на наступний день, 18 листопада - викличе повністю оновлений склад збірної, включно із тренерами та медперсоналом.

Проте Україна заявила, що це неможливо, бо, по-перше, немає змоги залучити гравців молодіжної збірної, адже вони 17 числа зіграли власний поєдинок. І справа не лише у їхній втомі, а й у регламенті ФІФА, за яким футболісти не мають права грати одразу два матчі упродовж 48 годин.

Зібрати повноцінний склад збірної серед інших футболістів так швидко - щоб до наступного дня вони вже зробили ПЛР-тести, отримали результати, дісталися до Швейцарії, і готові були вийти на поле - фізично неможливо. До того ж, як з'ясувалося, не у всіх потенційних кандидатів є біометричні паспорти.

"В цій ситуації ні про яку гру саме 18 листопада не могло бути й мови. А в інший день матч нам не погодили", - пояснив Протасов.

Що кажуть у Швейцарії

Втім, аргументи України не переконали ані швейцарську сторону, ані, як з'ясувалося згодом, УЄФА.

Один зі швейцарських футбольних функціонерів, П'єрлуїджі Тамі, ще 18 числа заявив, що "не відчув, що Україна серйозно зайнялася вирішенням проблеми".

"Ми б вважали за краще все вирішити на полі і за спортивним принципом. Тепер все буде вирішуватися на іншому рівні".

Тоді ж Тамі додав, що переконаний: історія завершиться саме на користь Швейцарії.

Тиждень потому так і сталося: 25 листопада УЄФА присудила технічну поразку Україні, пояснивши, що матч не відбувся саме з провини "жовто-синіх".

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Лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл запевнив, що скасовував поєдинок, бо не мав іншого вибору.

"В України було п'ять позитивних тестів перед грою з Німеччиною, зараз ще одна нова людина плюс три старих випадки. Так, тест може показати позитивний результат, навіть якщо хвороба минула і людина більше не є заразною. Але і люди з негативним результатом можуть переносити хворобу і стати позитивними протягом тижня", - пояснював свою позицію Харстолл.

"Матч був скасовний, щоб запобігти поширенню інфекції в команді, а також зараження суперника. Запевняю, що якби таке сталося зі Швейцарією, ми б зробили те саме", - каже лікар.

Втім, українська сторона має в цьому сумніви: прессекретар збірної Олександр Гливинський звинуватив лікаря в упередженості, оскільки на початку місяця той дозволив проводити матч чемпіонату Швейцарії, хоча в обох командах так само були позитивні тести.

У будь-якому разі результат суперечки один - технічна поразка України та виліт збірної до нижчого дивізіону. В теорії, в "жовто-синіх" ще залишається можливість оскаржити рішення УЄФА в суді у Лозанні, але українці футбольні фахівці у це не вірять.

"Йти в Лозанський арбітражний суд - нуль відсотків шансів", - каже ексгравець збірної України Олег Лужний.

"Неповага до України"

Якщо зі скасуванням поєдинку українська футбольна спільнота встигла змиритися, то рішення про технічну поразку зустріла обуренням. Багато хто, не розуміє, в чому полягає провина України, про яку йдеться у вердикті УЄФА.

Екстренер "жовтосиніх" Мирон Маркевич переконаний: якби на місці України була провідна європейська команда - підсумок ситуації був би іншим.

"Я не думаю, що якби на нашому місці була збірна Англії чи Німеччини, їм би зарахували поразку. Це неповага до держави. В цьому рішенні взагалі немає ніякої логіки. Ми готові були вийти на поле. Просто немає слів. Можна було перенести матч на весну", - сказав Маркевич.

Схожої думки - й значна кількість українських вболівальників.

"Єдина розумна реакція на цей беспардонний вчинок УЕФА - бойкотувати Лігу Націй", - пише Віктор Литовченко.

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Таку ж ідею висловлює і футбольний журналіст Ігор Циганик.

"Якщо до нас таке ставлення з боку УЄФА, то може нам краще відмовитися від цього турніру?".

Футбольний скаут Алекс Великих говорить про подвійні стандарти "на користь багатих".

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Олександр Шовковський, помічник головного тренера збірної України, так само був емоційним щодо рішення УЄФА.

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"Дайте мені пляшку, я нап'юся", - підсумовує пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков.

У збірній Швейцарії тим часом рішенням УЄФА задоволені: "Ми були б щасливі заробити три очки на полі, але тепер є рішення. Раді, що збірна Швейцарії зможе грати в дивізіоні А Ліги націй у майбутньому", - сказав генеральний секретар місцевої федерації футболу Роберт Брайтер.

Натомість очільник української Асоціації футболу Андрій Павелко хоч і заявив, що Україна подаватиме апеляцію, одразу ж заговорив про необхідність перегляду регламенту УЄФА - чим натякнув, що за чинними правилами перемога Києва в судовій суперечці є сумнівною.

"Пропонуватиму затвердити термін на формування нової збірної не менш як 48 годин, якщо матч проводиться на виїзді. Такі часові рамки дозволили б нам організувати і привезти збірну в Люцерн. Але зробити це за добу, як нам пропонували, ми не могли з об'єктивних причин".