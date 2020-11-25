Чому українці самі шукають кисень для хворих на Covid-19. Теленовини
У випуску 25 листопада:
- Прем'єр-міністр України попереджає про можливість жорсткого локдауну цієї зими, а в лікарнях багатьом хворим на Covid-19 не вистачає кисню. Репортаж наших кореспондентів;
- Смерть легенди: у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Пригадуємо його кар'єру;
- Меган Маркл поділилася особистим горем: герцогиня Сассекська влітку мала викидень;
- Альтернатива латексу - британські вчені показують винахід нашим кореспондентам;
- І як працює інклюзивне ательє: купуєш гарну річ - і робиш добру справу.
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